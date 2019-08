Tego nie wiedziałeś! „Jesteś szalona” to nie przebój BOYS. Hit Marcina Millera stworzył ktoś zupełnie inny

Piosenka „Jesteś szalona” to zdecydowanie wielki hit muzyki disco polo, który do dziś rozgrzewa miliony ludzi w całej Polsce. Trudno sobie wyobrazić imprezę bez przeboju zespołu BOYS… no właśnie nie, okazuje się, że Marcin Miller nie jest autorem tego przeboju.

Od powstania piosenki minęło już ponad 20 lat, jednak na samym początku „szalona” nie była wielkim przebojem. Utwór pojawił się na kasecie zespołu Mirage z Bielska Podlaskiego już w 1992 roku. Janusz Konopla, lider zespołu i autor słów znany był wówczas wyłącznie na lokalnej scenie. Choć wydawał kasety, które rozchodziły się jak świeże bułeczki, to nigdy nie trafił na topowe miejsca list przebojów.

Kilka lat później, dokładnie w 1997 roku utwór pojawił się na płycie O.K. wydanej przez zespół BOYS. Niestety, Marcin Miller przez dłuższy czas nie przyznawał, że piosenka nie jest jego autorstwa. Na jego korzyść działało również ówczesne prawo, które mówiąc wprost, nie działało w kontekście praw autorskich. Z informacji, które wydobyli dziennikarze magazynu „Na żywo” wynika, iż Konopla otrzymał od agencji Green Star równowartość 1000zł zadośćuczynienia. W tym czasie piosenka zarabiała już setki tysięcy.

Dopiero w 2018 roku na festiwalu muzyki disco polo w Ostródzie, największym tego typu koncercie w Polsce, Marcin Miller przyznał, że gdyby nie Janusz Konopla nie byłoby jednego z największych hitów tego nurtu muzycznego.

Źródło: „Na żywo” / NCzas.com