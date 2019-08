Ubogacenie kulturowe w Londynie. Imigrant idzie ulicą ze swoim ***** w garści i próbuje nim dotknąć białą kobietę [VIDEO]

Nie ma dnia bez jakiegoś ciekawego przypadku „ubogacenia kulturowego” na zachodzie Europy. Inne państwa Unii Europejskiej przyjęły tzw. „uchodźców” i mają z nimi naprawdę ciekawie.

W takim Londynie na przykład, imigranci wymyślili chyba nową ciekawą grę. Przypomina ona naszego polskiego „ganianego” („berek” w tłum. na jidysz, red.), z tą różnicą, że gonionego trzeba dotknąć penisem, a nie ręką, i najlepiej aby była to biała kobieta.

Przykład takiego włączenia ofiary do gry, bez żadnego ostrzeżenia można zobaczyć na poniższym filmiku. Ciemnoskóry imigrant idzie chodnikiem ze swoim **** w garści, spokojnie się nim bawiąc jak to przecież robią wszyscy w okcydentalnej Europie, i nagle dostrzega siedzącą na schodach kobietę.

Nie wiele myśląc podbiega do niej i próbuje „posmyrać” ją swoim członkiem. Kobieta oczywiście ucieka, a imigrant zaczyna ją gonić.

Opis brzmi oczywiście zabawnie ale dla gonionej Brytyjki musiał to być prawdziwy horror. To DLATEGO powinniśmy mieć kontrolę nad tym kogo przyjmujemy do naszego kraju.

Wielka Brytania 2019. Multikulturowy i różnorodny Londyn Khana.

Bogactwo kulturowe…

United Kingdom 2019. Multicultural and diverse Khan's London.

Cultural enrichment… pic.twitter.com/Z98Y4Vx4dF — Mag (@czarymarybum777) August 23, 2019

Źródło: Twitter