Ubogacenie kulturowe w wersji francuskiej! Dla nas szokujące, choć tam to już norma [VIDEO]

Choć dla nas, Polaków takie obrazki wydają się szokujące, to we Francji już dawno stały się czymś powszechnym, a wręcz normalnym. „Ubogacenie kulturowe” w wersji przybyszów z Afryki dobitnie pokazuje ich stosunek do norm społecznych, o wychowaniu już nie wspominając.

Obserwując tego rodzaju sytuacje, które zarejestrowane zostały przez jednego z pasażerów metra, możemy być oburzeni. Jednak wystarczy spojrzeć na reakcję ludzi, którzy znajdują się w bliskiej odległości „mężczyzny”. Widać praktycznie kompletny brak jakiejkolwiek reakcji. Powód? Dla nich to już właściwie codzienność.

Człowiek, który w taki sposób „relaksuje się”, bo chyba to ma na celu, przestraszył kobiety, które bardzo szybko opuściły swoje miejsca. Czy ktokolwiek z mężczyzn zareagował? Przecież byli w znaczącej przewadze liczebnej… Oczywiście, że nie i w żaden sposób nas to nie dziwi.

Francja. Ubogacenie kulturowe we francuskim metrze.

pic.twitter.com/6nmzeXiEO3 — Mag (@czarymarybum777) August 23, 2019

Źródło: Twitter.com/czarymarybum777 / NCzas.com