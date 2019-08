Dariusz Matecki zatrzymał atak feministek na kościół! „Kościoła i księży będziemy bronić jako ostoi Polskości”

Dariusz Matecki pokazał jak walczyć z terrorystycznym środowiskiem LGBT. Lewicowe środowiska w niedzielę przed dwoma kościołami, w centrum Szczecina zorganizowały akcję Baby Shoes. Jednak kandydat na posła nie pozwolił na profanację kościoła.

Jak twierdzą feministki i środowiska LGBT, akcja Baby Shoes ma na celu zwrócenie uwagi na problem pedofilii w kościołach. Według nich ta akcja ma być wyrazem solidarności z ofiarami księży pedofilów.

Jak podaje Radio Szczecin ten happening w Szczecinie zorganizowały środowiska Kongresem Kobiet oraz Gryfiński Strajk Kobiet.

Tym razem katolicy nie byli bierni i zdziwione feministki musiały ulec. Przed kościołem pojawiła się grupa przeciwników akcji Baby Shoes. W pierwszym szeregu stanęli ks. Tomasz Kancelarczyk, oraz kandydat na posła z ramienia PiS – Dariusz Matecki.

Ksiądz miał ze sobą koszyk, do którego zbierał dziecięce buciki „dla dzieci uratowanych od aborcji”. Księdzu towarzyszył radny Dariusz Matecki.

„Akcja feministek wymierzona w Kościoł Katolicki w Szczecinie zatrzymana. Tłum ludzi po naszej stronie przykrył frekwencyjnie garstkę feministek i antifiarzy. Kościoła i księży będziemy bronić jako ostoi polskości i wartości” – napisał Dariusz Matecki w niedzielę.

Internauci poparli akcję kandydata PiS do sejmu.

x.Tomasz i Fundacja Małych Stópek robi robotę pomagając samotnym matkom! Każda wyzwolona lewaczka powinna się 10x zastanowić, zanim rzuci kamieniem w Księdza, bo to one przede wszystkim będą później szukać pomocy w tej fundacji. Wot, paradoks, nie do ogarnięcia przez lewactwo 🤷🏻‍♀️

— Al_leX (@Aleksan60261221) August 25, 2019