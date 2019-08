Izraelski nalot na Syrię! Syryjska obrona przeciwlotnicza odpowiedziała ogniem [VIDEO]

Lotnictwo Izraela przeprowadziło w sobotę wieczorem nalot na irańskie obiekty militarne w pobliżu stolicy Syrii Damaszku – poinformował rzecznik izraelskich sił zbrojnych Jonathan Conricus. Celem ataku były miejsca, z których wystrzelone miały być „zabójcze drony”.

„Atak wymierzony był w irańskie siły Quds Force (elitarna jednostka Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej – PAP) i szyickie bojówki, które w ciągu ostatnich dni przygotowywały się do realizacji planów ataków z terytorium Syrii na obiekty w Izraelu” – poinformował rzecznik w oświadczeniu.

Wyjaśnił, że w ostrzelanych miejscach przygotowywane były drony z ładunkami wybuchowymi, którymi miał być zaatakowany Izrael.

Nalot potwierdził Damaszek. Państwowe media w Syrii poinformowały, że syryjska obrona przeciwlotnicza ostrzelała w sobotę wieczorem „wrogie cele nad Damaszkiem”. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka stwierdziło, że prawdopodobnie Izrael przeprowadził nalot na irańskie obiekty, znajdujące się na południe od stolicy Syrii.

„O godz. 23:30 obrona powietrzna wykryła wrogie cele, które znad Wzgórz Golan kierowały się w rejon Damaszku. Do tej pory większość wrogich pocisków została zniszczona, zanim dotarła do celu” – podała Sana. Jednak według Conricusa izraelski nalot w dużej mierze zakończył się powodzeniem.

#BREAKING: Israeli Air Force foiled a drone attack by Iranian forces from #Syria tonight.

Israel will not sit and watch the #Iranian regime get ready to attack Israel. pic.twitter.com/HV8AYpFrJb

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) August 24, 2019