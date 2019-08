Media zgodnie bronią bandy czworga. Konfederacja pomijana w programach politycznych TVN, TVP i Polsatu [VIDEO]

Rozpoczęła się już kampania wyborcza, a Konfederacja ciągle zgodnie pomijana jest przez najważniejsze media w kraju. Polityk Koalicji Propolskiej nie gościł już od bardzo dawna w TVP, o zaproszeniach do TVN nie wspominając. Także Polsat regularnie pomija Konfederację, choć tu zaproszenia sporadycznie się pojawiają.

Podobnie jak w przypadku kampanii do Parlamentu Europejskiego w programach politycznych emitowanych co niedzielę trwają przedwyborcze dyskusje. Na debaty z prawdziwego zdarzenia raczej nie ma co liczyć, banda czworga nie ma nic ciekawego do powiedzenia, a inne siły nie są dopuszczane do głosu.

Widać to na przykładzie trzech programów politycznych, które co tydzień w niedzielę emitowane są na antenie najważniejszych stacji. Jako pierwsze po 9 zaczyna się „Śniadanie w Polsat News”. Tu trzeba oddać, że Polsat tydzień temu dopuścił do dyskusji Jakuba Kuleszę.

W tym tygodniu było jednak już inaczej, a w studio znalazło się sześć osób, w tym dwie związane z obozem władzy (jedna z PiS i jedna z Porozumienia), dwie osoby z Koalicji Obywatelskiej (PO oraz Nowoczesna), a także po jednym przedstawicielu Lewicy i PSL.

W „Woronicza 17” układ sił był trochę inny. Na TVP Info mogliśmy obserwować trzech przedstawicieli związanych z Prawem i Sprawiedliwością lub Prezydentem Andrzejem Dudą, a także po jednym przedstawicielu Lewicy, PSL i Koalicji Obywatelskiej.

Jeszcze inne proporcje były w TVN24, gdzie w programie „Kawa na Ławę” jedno miejsce pozostało wolne, widocznie akurat nie było już kogo zaprosić. Poza tym po jednym przedstawicielu miały PiS, Koalicja Obywatelska, Lewica oraz było dwóch polityków startujących z list PSL (jedna z klubu Kukiz’15).

W żadnym jednak programie nie znalazło się miejsce dla polityków Konfederacji, która prawdopodobnie będzie jednym z pięciu komitetów ogólnopolskich. To jednak nie jest przesądzone, ciągle trwa zbiórka podpisów o pomoc w której apelował Konrad Berkowicz.

Zbiórka podpisów na Konfederację Wolność i Niepodległość

Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość prowadzi w całym kraju zbiórkę podpisów niezbędnych do zarejestrowania list wyborczych. Konrad Berkowicz zachęca do aktywnego włączenia się do akcji. Korwin-Mikke udostępnił na Facebooku film, na którym Konrad Berkowicz tłumaczy krok po kroku w jaki sposób można przekazać poparcie dla kandydatów Konfederacji.

Najprościej zrobić to pobierając formularz do zbiórki podpisów ze strony https://konfederacja.net/.

Następnie należy wydrukować kartę na podpisy, podać wszystkie wymagane dane i złożyć swój podpis. Najlepiej zebrać także podpisy wśród rodziny i znajomych.

Wypełnioną kartę na podpisy można przesłać pocztą lub skontaktować się z koordynatorem KW Konfederacja Wolność i Niepodległość w swoim okręgu. Szczegółowe dane są podane na stronie.

Sprawa jest o tyle istotna, że przy okazji tych wyborów czas jaki ustawodawca dał na zebranie podpisów jest wyjątkowo krótki i wynosi zaledwie 22 dni. Termin złożenia list upływa 3 września.

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym aby zarejestrować ogólnopolski komitet wyborczy wymagane jest złożenie list z poparciem co najmniej 5000 osób przynajmniej w połowie okręgów wyborczych.