Nadciąga kosmiczna katastrofa. Księżyc zostanie rozerwany na strzępy

Wokół Marsa krążą dwa księżyce: Fobos i Deimos. Ten pierwszy zachowuje się bardzo dziwnie, coraz bardziej zbliża się do Czerwonej Planety co może zwiastować katastrofę.

Księżyc Fobos orbituje bliżej planety, niż jakikolwiek inny księżyc w Układzie Słonecznym, co sprawia, że coraz bardziej realny jest jego rozpad.

Oznacza to „koniec świata” dla tego ciała niebieskiego, a i dla obserwatorów z Ziemi na pewno będzie to końcem pewnej epoki.

Zwiększone przyciąganie oddziałujące coraz silniej na ten księżyc prowadzi do tego, że w końcu zostanie on rozerwany na strzępy.

Gdyby w takie sytuacji znajdował się nasz naturalny satelita to mielibyśmy powody do niepokojów – odpowiada on za wiele naturalnych zjawisk na ziemi, a w dodatku jego części spadające na naszą planetę mogłyby doprowadzić do katastrofy.

Z tego co wiadomo Mars jest jednak niezamieszkany więc deszcz odłamków nie wyrządzi większych szkód.

Teoretycznie moglibyśmy jednak uratować umierający księżyc – potrzebny byłby jednak silnik strumieniowy, niemal takich rozmiarów jak budynek Empire State Building, wypełniony paliwem rakietowym.

To jednak zupełnie niepotrzebna, a na dodatek bardzo kosztowna akcja – niechaj więc natura działa według swojego planu, tak długo jak nam nie zagraża.

