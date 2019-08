Norwegia nie ulega naciskom Francji. Nie będzie przyjmować imigrantów ze statków przemytników

Norweski rząd potwierdził, iż nie będzie przyjmował imigrantów szmuglowanych statkami do Europy. Norwegów próbuje zmusić do tego prezydent Macron.

Jøran Kallmyr, norweski minister imigracji i sprawiedliwości po raz kolejny odrzucił żądanie Francji przyjęcia nielegalnych imigrantów. Chodzi o tych, których na swym statku Open Arms przemyciła hiszpańska organizacja szmuglerów ludzi Proactiva. Oslo nie przyjmie także tych, których na statku Ocean Viking przemycić chce organizacja Lekarze bez Granic – poinformowała norweska rządowa stacja NRK.

– Nie działają podstawowe mechanizmy zapobiegania wypływaniu ludzi na morze – powiedział Kallmyr. – Dotyczy to choćby systemu kontroli, abyśmy mogli szybko zawrócić tych, którzy nie chcą pozostać w Europie z powrotem do Afryki. A zanim to nie nastąpi, nie chcemy uczestniczyć w przyjmowaniu migrantów.

Francuskie naciski pojawiły się po tym jak po 19 dniach stania przy wyspie Lampedusa Open Arms statek przemytniczej organizacji Proactiva został wpuszczony do włoskiego portu. Zadecydował o tym prokurator Luigi Patronaggia, który oskarża wicepremiera Salviniego o bezprawne przetrzymywanie ludzi.

Statek został zarekwirowany przez włoskie władze, ale szef przemytników Oscar Camps oświadczył, że to „sytuacja tymczasowa”. Przemytnicy mogą mieć jednak kłopoty w samej Hiszpanii. Wicepremier Carmen Calvo oznajmiła, że Proactiva nie ma właściwych zezwoleń na wykonywanie morskich operacji ratowniczych. Za złamanie prawa grozi kara 900 tysięcy euro.