Obama nie wierzy w globalne ocieplenie i podniesienie się poziomu mórz. Za 15 milionów dolarów kupuje posiadłość nad oceanem

Były prezydent USA Barack Hussein Obama i jego żona Michelle zamierzają za 15 milionów dolarów kupić luksusową rezydencję położoną tuż nad oceanem. Obama musiał zarobić w ciągu 2 lat ogromne pieniądze skoro stać go na taki wydatek i nie obawia się globalnego ocieplenia.

Obamowie przymierzają się do kupna luksusowej posiadłości w Martha’s Vineyard w stanie Massachusetts. Położona tuż nad oceanem działka liczy nieco ponad hektar powierzchni. Na niej stoi rezydencja o powierzchni 2100 metrów z 7 sypialniami i 8 łazienkami. Na zewnątrz jest basen. Do posiadłości należy też prywatna plaża z przystanią.

Luksusowa posiadłość wyceniana na 15 milionów dolarów należy obecnie do prezesa drużyny koszykarskiej Boston Celtics Wyca Grousbecka. Wystawił on ją na sprzedaż w 2015 roku wyceniając jej wartość na 22 miliony dolarów. Obamowie wynajęli posiadłość na lato, a teraz złożyli ofertę jej kupna.

Odkąd Obama przestał być prezydentem para zaczęła zarabiać ogromne pieniądze. 300 tysięcy dolarów rocznej pensji, to za mało, by stać było na takie wydatki. Były prezydent zarabia głównie wygłaszając przemówienia. Jego żona zaś wydała znakomicie sprzedająca się książkę “Becoming”. Socjaliści mają głowę do interesów i założyli firmę producencką, z którą internetowa platforma Netfliks juz podpisała umowę. W Waszyngtonie w 2017 roku kupili wart kilka milionów dolarów dom. Teraz ze swej posiadłości, albo domu w stolicy USA będą mogli promować socjalizm.

Wszystko wskazuje na to, że Obama nie wierzy też w globalne ocieplenie, roztopienie sie lodowców i dramatyczne podniesienie się poziomu mórz. W przeciwnym razie nie wydałby 15 milionów dolarów na posiadłość, która już niedługo ma się znaleźć pod wodą.