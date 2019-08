Pierwsze w historii przestępstwo popełnione z kosmosu. „Gwiezdne wojny” zaczynają się od astronautki – lesbijki ze stacji kosmicznej i jej „żony” na Ziemi

Mało miała NASA kłopotu to posłała w kosmos lesbijkę. Amerykańska astronautka Anne Mc’Clain jest teraz oskarżona przez swoją byłą „żonę” o wchodzenie na jej konto bankowe podczas pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Będzie to pierwsze przestępstwo popełnione w kosmosie. Astronautka McClain jest oskarżona o „kradzież tożsamości” i nieuprawniony dostęp do danych finansowych swojej byłej „żony”. Przestępstwo miało miejsce podczas jej 6-miesięcznego pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), skąd wróciła w czerwcu.

Jej byłą partnerka Summer Worden wniosła pozew do Federalnej Komisji Handlu (FTC), po tym, jak dowiedziała się, że Anne Mc’Clain uzyskała dostęp do ich wspólnego konta bankowego bez jej zgody. Kobiety miały być już wówczas w separacji”. Rodzina Summer Worden złożyła również skargę do ogólnego inspektoratu NASA.

Mc’Clein w wydanym oświadczeniu podkreśliła, że chciała jedynie sprawdzić stan konta, aby upewnić się, że podczas jej nieobecności nie wydarzyło się nic złego, bo martwiła się, czy wystarczy środków na opłacenie rachunków i opiekę nad synem jej partnerki, którego wspólnie wychowywały przed separacją.

Pierwsze przestępstwo dokonane w kosmosie będzie podlegało amerykańskiej jurysdykcji, ponieważ zgodnie z przepisami astronautów obowiązują przepisy krajów, z których pochodzą.

