PROGNOZA POGODY: Fala afrykańskich upałów znów dotrze do Polski! Termometry w całej Polsce pokażą ponad 30 stopni [MAPA]

To jeszcze nie koniec dobrej pogody w Polsce, a końcówka sierpnia stanie pod znakiem prawdziwych upałów. Zdaniem meteorologów już od początku przyszłego tygodnia będzie się ocieplać, a ostatnie dni sierpnia przyniosą ponad 30 stopni Celsjusza.

Już w niedzielę w całym kraju będzie naprawdę gorąco. Termometry pokażą od 25 stopni w Suwałkach, przez 26-27 stopni w przeważającej części kraju – między innymi na Pomorzu, Mazowsze, w Wielkopolskim i Świętokrzyskim, do aż 28 stopni w Małopolsce i 29 stopni na Dolnym Śląsku.

Jednocześnie miejscowe możliwe jest występowanie burz. Szczególnie przygotowani muszą być na to mieszkańcy okolic Jeleniej Góry i Zakopanego.

W poniedziałek będzie jeszcze cieplej, ale też bardziej burzowo. Temperatury nie osiągną 30 stopni Celsjusza jedynie na Podlasiu, Warmii i Mazurach i części Pomorza. Poza tym około 30 stopni prognozowanych jest dla całego kraju.

Najcieplej – 31 stopni Celsjusza – ma być w zachodniej Polsce, tj. Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Góry. 30 stopni pokażą termometry na Śląsku, w Wielkopolsce, na Mazowszu, w Małopolsce i Świętokrzyskim.

W kolejnych dniach utrzyma się podobna temperatura. We wtorek na termometrach w całym kraju od 27 stopni na Suwalszczyźnie i w Zakopanem do 31 stopni. Tym razem najcieplejsze będą: Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań i Szczecin. Jednocześnie już we wtorek powinno popadać w przeważającej części Polski, szczególnie w pasie południowo-zachodnim.

W środę i czwartek nic się nie zmieni – prognozowane dla niemal całej Polski są ponad 30-stopniowe upały. Najcieplej, bo około 32 stopni Celsjusza, ma być w Zielonej Górze i Wrocławiu w czwartek. Przez cały tydzień możliwe są gwałtowne wieczorne burze.