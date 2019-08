Raper obraził Polskę i Polaków! Zdziwił się, że nikt nie chciał przyjść na jego koncert…

ScHoolboy Q wystąpił w Chorzowie w zastępstwie Wu-Tang Clan. Raper chyba ma zbyt duże mniemanie o swojej „twórczości” bo zdziwił się, że ludzie, którzy chcieli przyjść na inny zespół, nie walą do niego drzwiami i oknami. Teraz muzyk płacze w mediach społecznościowych, że przyszło mało osób na jego występ. Co więcej do tego w pewnym aspekcie perfidnie kłamie.

Przypomnijmy, że na nowym festiwalu miał zadebiutować Fest Festiwal. Główną gwiazdą miał być występ kultowej formacji Wu-Tang Clan. Niestety, dosłownie na chwilę przed wydarzeniem organizatorzy poinformowali, że raperzy byli zmuszeni odwołać swój koncert.

Organizatorzy tego festiwalu w ich zastępstwie na szybko znaleźli tylko przeciętnego rapera ScHoolboya Q.

Raper nie był zachwycony imprezą, czego wyraz dał na Instagramie. W serii postów napisał, że bardzo się nudzi oraz, że pod sceną było zaledwie „30 ludzi”.

Oczywiście raper kłamie, bo pod sceną bawiły się może nie tłumy, ale sporo osób.

Z relacji uczestników Fest Festiwalu wynika, że rzeczywiście mało kto znał piosenki ScHoolboya Q.

Jego występ został ogłoszony w ostatniej chwili, a większość osób nastawiała się na koncert Wu-Tang Clan, co w oczywisty sposób zraża ludzi. Jak widać ScHoolboya Q ma bardzo duże mniemanie o sobie.

Źródło: Instagram