Szpilki w TVP Info. Szefernaker dogryza Jońskiemu: „Może u Pana na basenie nie ma suszy, ale…”

W studio TVP Info, w jednym z flagowych programów „Woronicza 17” doszło do zabawnego dialogu. Starli się przedstawiciel Lewicy Dariusz Joński oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szefernaker. Poszło o coraz droższe produkty.

Joński zapowiedział, że w rozpoczynającej się kampanii Lewica skupi się przede wszystkim na dwóch postulatach – opiece zdrowotnej oraz pensji minimalnej.

Przypomnijmy, że podczas konwencji Lewicy jeden z jej liderów Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że jeśli jego ugrupowanie dojdzie do władzy, to pensja minimalna będzie wynosić 1000 euro. O tym, jak szkodliwy to pomysł, pisaliśmy w osobnym miejscu.

W programie „Woronicza 17” Joński stwierdził, że jest blisko problemów Polaków. Ci przerażeni są coraz wyższymi cenami w sklepach.

– Ludzie pytają się, dlaczego jest tak drożyzna. Dlaczego ziemniaki, cebula poszły o 100% w górę? – pytał Joński.

Przedstawicielowi Lewicy natychmiast odpowiedział Szefernaker z PiS. Wbił przy tym delikatną szpilkę oponentowi.

– Między innymi dlatego, że jest susza. Na basenie u Pana nie ma suszy, ale na polu susza jest – opowiedział. – Chyba u pana w ministerstwie jest susza – próbował bronić się Joński.