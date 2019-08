Tak kłamią w sprawie pożarów w Amazonii. Internet zalewa fala fałszywych zdjęć sprzed lat [FOTO]

W sieci od kilku dni trwa afera związana z tym, że w Amazonii wybuchły ogromne pożary, a media milczą na ten temat. Problemem jest jednak to, że lasów Amazonii nie jest wcale tak łatwo podpalić, a duża część zdjęć pożarów jest fałszywa. Na fake-newsa nabrał się nawet Prezydent Francji Emannuel Macron.

Według najnowszych danych państwowego instytutu INPE w 2019 roku w Brazylii wybuchło o 80 procent więcej pożarów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O czym się już jednak nie mówi to to, iż większość pożarów została celowo wywołana przez miejscowych rolników.

Afera związana z ogromnymi pożarami, które mają trawić Amazonię rozpoczęła się w połowie tego tygodnia i to wówczas, szczególnie na Twitterze, pojawiła się cała masa zdjęć oznaczonych hashtagiem #AmazonRainforest lub #ActForTheAmazon. Problem w tym, że pochodzą one zazwyczaj z zupełnie innych pożarów.

Nie inaczej było w przypadku zdjęcia udostępnionego przez samego Prezydenta Francji Emannuela Macrona. – Nasz dom płonie. Dosłownie. Amazoński las deszczowy – płuca, które wytwarzają 20% tlenu na naszej planecie – płonie. To kryzys międzynarodowy. Członkowie szczytu G7, porozmawiajmy o tym na specjalnym posiedzeniu za dwa dni – apelował Macron.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest – the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen – is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019