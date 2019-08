To był proroczy sen? Przyjaciel Piotra Woźniak-Staraka miał straszną wizję senną w noc śmierci milionera

– Zginął mój kumpel… Nazywałem go wilkiem z Mazur lub młodym Starkiem. Kochał prędkość i adrenalinę, konstruował wynalazki, robił wspaniałe filmy, żył na pełnych obrotach. – napisał na FB raper L.U.C i wstawił wspólne zdjęcie z Piotrem, zrobione na pokładzie feralnej motorówki.

„Ciężko mi uwierzyć, że to zdjęcie sprzed kilkunastu dni. Rest in Extreme Peter Stark. Ostatnie dni są dla mnie bardzo ciężkie. Zacznę jednak od najgłębszych wyrazów współczucia dla @aga_wozniak_starak i całej rodziny Piotrka, która przeżywa horror. Uszanujmy to” – napisał na swoim Facebooku raper, beatboxer i kompozytor L.U.C.

„Dla mnie to mistyczna, osobista i refleksyjna historia. Kilkanaście dni temu pisałem Wam że spotkałem bogatego kumpla. Nie piszę Wam o wielu rzeczach szanując prywatność ludzi, ale tym kumplem był właśnie Piotr, z którym pływałem po Mazurach m.in. na tej feralnej motorówce z napisem „live and let die…”” – wyznał swoim fanom muzyk.

Co więcej raper miał po wspólnym rejsie z Woźniakiem-Starakiem straszną wizję senną dotyczącą śmierci.

„Po tych wojażach miałem trochę przemyśleń o życiu, kasie, karierze, wyborach, wartościach, ryzyku… Potem przyśniło mi się, że lekarze oświadczyli mi, że został mi rok życia i pisałem Wam o tym jak się czułem gdy się obudziłem – o radości z prostych małych rzeczy, uświadomieniu sobie jak wiele mamy – jak wielką wartością jest móc wierzyć, że może dożyje się starości i założy rodzinę z kimś kogo się kocha” – napisał L.U.C.

Okazuje się, że to nie była jedyna sugestywna wizja przyjaciela zmarłego milionera:

„W noc, w którą Piotr miał wypadek miałem kolejny fatalny sen, w którym tonęła moja ukochana a ja nie mogłem jej znaleźć pośród fal. Obudziłem się i przyszła ta okropna wiadomość. Ciężko jest mi to wszystko pojąć. Tak jakby istniała jakaś mistyczna chmura, w której wszystko się mieli, do której wszyscy jesteśmy podłączeni, w której przepływa energia nas wszystkich.

Dla mnie jako człowieka, który miał wypadki, wpadał do zapadni, również przegina z pracą, tempem, adrenaliną śmierć Piotrka jest ciosem, ale też wielką przestrogą i nauczką.” – można przeczytać na tablicy FB hiphopowca.

L.U.C pożegnał Piotr Woźniak-Staraka wzruszającym wpisem

„Odszedł świetny producent, pozytywny wariat, człowiek o wielkim sercu, który kochał się dzielić swoim szczęściem z innymi i jak każdy z nas wojował ze swoimi demonami.

Dziękuję Ci za wspólne chwile Wilku z Mazur.

Niech Twoja śmierć nauczy nas pokory i naoliwi nam hamulce.

Niech Wasze anioły czuwają nad Wami.

Dzisiaj bez hasztagów….”

