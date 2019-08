Warszawa umierała, Paryż doczekał się triumfu. Dziś 75. rocznica wyzwolenia Paryża

Paryż w 1944 też miał swoje powstanie, choć na mniejszą skalę, z bardziej „ludzkim” okupantem (gen. Dietrich von Choltitz) i aliantami, którzy przerwali inne operacje, by jak najszybciej wyzwolić miasto. Warto przypomnieć, że warszawska radiostacja powstańcza przesyłała w tym czasie francuskiej stolicy pozdrowienia.

75. rocznica wyzwolenia Paryża jest okazją do wielu uroczystości, choć sporo z nich pod auspicjami socjalistycznej mer, ma miejsce z „lewicowym odchyleniem”. W tym roku np. szczególnie honorowano walczących w 2 dywizji pancernej Leclerca kilkudziesięciu b. republikańskich weteranów wojny domowej w Hiszpanii. Komuniści mają tu zawsze pewne miejsce w historii.

Uroczystości były dość liczne. Oddano np. hołdu sześciu strażakom z Paryża, którzy wspięli się po schodach wieży Eiffela, by zastąpić sztandar hitlerowski trójkolorową flagą Republiki.

#OnThisDay , the 25th of August 1944, 6 Parisian firefighters braved shots from German soldiers to hoist the tricolored flag at my top. #LiberationofParis @Paris @PompiersParis pic.twitter.com/rVotHqJIRq

Były też obchody poświęcone żołnierzom 2. Dywizji Pancernej na Porte d’Orleans, przez który jednostki generała Leclerca weszły do stolicy. Po tej ceremonii odbywała się „parada wolności” na placu Denfert-Rochereau, na ktorą zapraszano Paryżan w „strojach z epoki”.

A thing I think about a lot: this picture of a salty middle aged Parisian woman in a house dress at the barricades during the Liberation of Paris, taken exactly 75 years ago, between August 19th and 25th 1944 pic.twitter.com/7Xz9GyqQEJ

Okazuje się, żę Francja też nie zaniedbuje polityki historycznej, choć w jak najbardziej poprawnej politycznie formie. Na wspomnianym placu Denfert-Rochereau zostało w niedzielę 26 sierpnia oficjalnie otwarte „muzeum wyzwolenia” poświęcone okresowi niemieckiej okupacji i tygodniowemu powstaniu paryskiemu.

#OTD in #WW2

22nd August 1944

The French rise up against their oppressors in Paris.

Dietrich von Choltitz, the Commander in the capital, was under pressure from Hitler to "brutally" suppress the uprising.

He would prevent the city's destruction:https://t.co/VAS0MTT10o pic.twitter.com/BGOdUex5VP

— World War 2 stories from 1944. (@WW2Today) August 22, 2019