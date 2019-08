Co będzie dalej z Agnieszką Woźniak-Starak? Program TVN nie może czekać

Już za niecałe trzy tygodnie na antenę ma powrócić popularny program rozrywkowy „Big Brother”, który ponownie będzie emitowany na antenie TVN 7. Prowadzącymi ponownie mieli zostać Filip Chajzer i Agnieszka Woźniak-Starak. Czy wobec rodzinnej tragedii Agnieszki plany stacji ulegną zmianie?

Piotr Woźniak-Starak zginął podczas nieszczęśliwego wypadku w nocy z soboty na niedzielę, kiedy prawdopodobnie po zakrapianej imprezie wypłynął wspólnie z 27-letnią kelnerką na środek jeziora. Tam doszło do tragedii, para wypadła z łódki, a na brzeg udało się dostać jedynie kobiecie.

Co się wydarzyło na jeziorze Kisajno?

Według policji, z soboty na niedzielę przed godz. 4 nad ranem odebrano zgłoszenie, że po jeziorze pływa motorówka i może zakłócać odpoczynek żeglarzy. Funkcjonariusze i ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odnaleźli na miejscu dryfującą łódź motorową, na pokładzie, której nikogo nie było. Silnik nie pracował, być może skończyło się paliwo.

W ocenie policjantów, rzeczy pozostawione na motorówce wskazywały, że mogły nią płynąć dwie osoby. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania, w trakcie, których znaleziono na brzegu jeziora jedną z tych osób.

Asp. Chruścińska mówiła wcześniej, że z relacji odnalezionej kobiety wynikało, że płynęła motorówką z 39-letnim mężczyzną i podczas wykonywania manewru skrętu obydwoje wypadli do wody. Kobieta zdołała dopłynąć sama do brzegu. Relacjonowała, że przepłynęła ok. stu metrów.

Dramat Agnieszki Woźniak-Starak

Prywatnie Piotr Woźniak-Starak był od 2016 roku mężem Agnieszki (z domu Szulim – red.). Kobieta w ostatnich latach wyrosła na prawdziwą gwiazdę TVN, gdzie dawniej prowadziła program telewizji śniadaniowej „Dzień Dobry TVN”, a obecnie między innymi „Big Brother” czy ostatni festiwal w Sopocie.

Pierwszą reakcją dziennikarki było wyłączenie komentarzy pod wszystkimi postami w mediach społecznościowych i odcięcie się od aktywności w Internecie. Także TVN zmienił sposób prezentacji nowej ramówki, w przygotowanej specjalnie wersji nie pojawia się Agnieszka Woźniak-Starak.

To sprawia, że pojawiły się pytania, czy na jesieni będziemy mogli zobaczyć Agnieszkę Woźniak-Starak na antenie w roli prowadzącej „Big Brother”? Do czasu wystartowania nowej serii „Big Brothera” zostały jeszcze blisko trzy tygodnie, pierwszy odcinek zaplanowano na 13 września, a więc jest czas na zmiany.

Tu jednak zapewne ostatnie słowo będzie należeć do Agnieszki Woźniak-Starak. Na razie odpowiedzi osób z nią współpracujących są wymijające. – To za wcześnie żeby o tym rozmawiać. Do 13 września mamy jeszcze sporo czasu – powiedział dyrektor programowy TVN, Edward Miszczak.

– To jest pytanie nie na dziś. Dzisiaj jesteśmy wszyscy z Agnieszką. Sercem, myślami, łzami… – powiedziała psycholog z „Big Brothera”, czyli Małgorzata Ohme. Jak na razie nie wiadomo zatem, jaka będzie ostateczna decyzja, jednak w obliczu olbrzymiej tragedii zrozumiała będzie zmiana prowadzącego.

