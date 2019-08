Już jutro na Jasnej Górze może wypełnić się proroctwo papieża Jana Pawła II

Według „Gazety Polskiej”, 27 sierpnia biskupi mają przyjąć zdecydowane stanowisko dotyczące ideologi LGBT. Najprawdopodobniej będzie ono wyrazem poparcia dla abp. Marka Jędraszewskiego. Jak podaje gazeta, może to zwiastować ziszczenie się proroctwa Jana Pawła II.

W artykule pod tytułem „Znowu połamią zęby na Polsce” opisana została diagnoza Jana Pawła II dotycząca kulturowej kondycji Europy. Ojciec Święty był przeciwnikiem zrównania praw związków jednopłciowych z małżeństwami, a także adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

Rewolucję obyczajową, która ma miejsce w krajach zachodniej Europy nazywał on cywilizacją zła, lecz widział on „drugie płuco” w postaci Polski oraz innych państw wschodu i południa kontynentu. To właśnie one mają pozwolić dalej oddychać europejskiej kulturze, czyli zapewnić jej przetrwanie.

– Czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa – powiedział w czasie jednej z homilii abp Marek Jędraszewski. Słowa te mają być zwiastunem przebudzenia wschodniego płuca Europy.

Słowa te wywołały niemałe poruszenie w środowisku LGBT. Robert Biedroń napisał nawet list do papieża Franciszka, z kolei dominikanin o. Paweł Gużyński zachęcał w mediach społecznościowych do wysyłania listów na adres krakowskiej kurii z żądaniem dymisji abp. Jędraszewskiego.

„Gazeta Polska” przewiduje, że biskupi nie tylko wyrażą swoje poparcie dla metropolity krakowskiego, ale także w mocnych słowach odniosą się do ideologii LGBT.

Jak na razie słowa abp. Jędraszewskiego zyskały także wielu zwolenników. Wśród nich są środowiska związane z amerykańską Polonią. Pozytywne głosy da się zauważyć także ze strony Watykanu oraz niemieckiego Kościoła. Silne poparcie wyraził również czeski kard. Dominik Duka.

Źródło: Gazeta Polska