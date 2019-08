Kaja Godek i Liroy połączą siły? „Szykuje się polityczna sensacja”

Kaja Godek opuściła szeregi Konfederacji. Wiele jednak wskazuje na to, że nie kończy swojej przygody z polityką. Wiceprezes Skutecznych zapowiedział bowiem wspólną konferencję prasową Godek i Liroya.

„Jutro w samo południe wspólna konferencja @KaGodek i @Liroy. Szykuje się polityczna sensacja” – napisał na Twitterze Maciej Maciejowski.

„Nie była to nasza decyzja, osobiście do końca apelowałam do panów z Konfederacji o rozsądek i uszanowanie tego, jak ważna jest obrona życia dzieci i potraktowanie tego postulatu serio przez formację chcącą się mienić prawicową i być alternatywą dla rządów bezideowych” – podkreślała w oświadczeniu w sprawie odejścia z Konfederacji Kaja Godek.

Tymczasem warto przypomnieć, że szerokim echem odbił się udział Piotra Liroya-Marca w proaborcyjnym pochodzie feministek we wrześniu 2018 roku. Podczas lewackiego przemarszu wznoszono m.in. hasło „Cześć i chwała aborterkom”.

Co zatem złączyło polityczne drogi Liroya i Kai Godek? Odpowiedź na to pytanie być może pojawi się we wtorek w samo południe.

Źródło: Twitter