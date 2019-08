Koniec abonamentu RTV? Kolejny pomysł na finansowanie mediów publicznych z budżetu

Abonament RTV to kolejny podatek, który musimy płacić co miesiąc. Wielu ludzi buntuje się przeciwko niemu, gdyż nierzadko nie mają oni w domu telewizora, a i radia również nie słuchają. Jest więc szansa na to, że abonament zostanie zastąpiony innym rozwiązaniem.

– Media publiczne powinny być finansowane z kasy państwowej, a nie bezpośrednio z kieszeni podatnika – napisał ostatnio „Dziennik Gazeta Prawna”.

Zdaniem polityków wszystkich opcji, najlepszym rozwiązaniem byłoby finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości od 3 lat zasila media pieniędzmi z budżetu. W 2017 r. media dostały 307 mln zł, w 2018 r. 673 mln zł, a do końca br. otrzymają 1,26 mld zł.

Dla porównania, w tym samym czasie wpływy z abonamentu wyniosły odpowiednio: 697 mln zł, 741,5 mln zł i – według prognozy – 650 mln zł. Widać więc, że pieniądze z budżetu stanowią coraz znaczniejsze źródło finansowania.

Zdaniem „Dziennika Gazety Prawnej”, bez względu na to, kto wygra jesienne wybory parlamentarne, abonament zostanie zlikwidowany.

– Jeżeli państwo zleca mediom zadania, to musi za to zapłacić. Abonament RTV się nie sprawdza, bo Polacy nie chcą go płacić. Nawet ci, którzy lubią telewizję publiczną – powiedział wiceminister kultury Paweł Lewandowski dla „DGP”.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”