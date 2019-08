Krzyż na Giewoncie zapobiegł jeszcze większej tragedii? Gdyby go tam nie było ilość ofiar śmiertelnych byłaby dużo wyższa

Na szczycie Giewontu w Tatrach doszło do strasznej tragedii. Skrajni lewacy chcą teraz usunięcia z góry krzyża twierdząc, że to z jego powodu doszło do tragedii. Zasłaniają się nauką, ale to właśnie nauka odpowiada i miażdży ich zarzuty.

Czy to krzyż spowodował straszną tragedię w Tatrach? Tak i nie. Pioruny zawsze uderzają w to co jest najwyżej więc szczyt taki jak Giewont jest ich oczywistym celem. Uderzają również w metal, więc oczywiście krzyż przyciągał je bardziej, ale nie tylko krzyż na Giewoncie jest z metalu – cała góra obleczona jest łańcuchami które pomagają w wspinaczce i one tez ściągnęły pioruny. Czy lewica chce zdjąć również łańcuchy?

Okazuje się jednak, że gdyby nie krzyż to tragedia mogłaby być większa. Fizyk, Tomasz Rożek wyjaśnił „Wirtualnej Polsce” w jaki sposób krzyż na Giewoncie uratował część turystów.

– Wszystko, co jest metalowe i wszystko, co przewodzi prąd, przyciąga pioruny – wyjaśnia w rozmowie z WP Tech Tomasz Rożek, popularyzator nauki prowadzący bloga „Nauka. To lubię”. – W tym sensie, że ładunek łatwiej może przeskoczyć pomiędzy chmurą a ziemią. Nie jest jednak tak, że gdyby krzyż zniknął, to i piorunów by nie było. Albo że skoro jest krzyż, to pioruny się pojawiły.

Co więcej, według naukowca krzyż odciąga pioruny od ludzi: „krzyż działa jak piorunochron. Skoro tam jest, zmniejsza prawdopodobieństwo uderzenia w inne obiekty, w tym w ludzi”.

Co specjalista sądzi o atakach skrajnych lewicowców na tatrzański krzyż?

– Z naukowego punktu widzenia to kompletna bzdura – mówi Tomasz Rożek. – Apelowanie „zdejmijmy krzyż z Giewontu” ma czysto ideologiczną podstawę. Nie ma natomiast naukowej. Po prostu gdy burza już jest, to prawdopodobieństwo uderzenia w wystający element jest dużo większe. Tak jak podczas burzy nikt nie trzyma się piorunochronu, tak nikt nie powinien być w bezpośrednim sąsiedztwie krzyża. Tam w ogóle nie powinno być ludzi – powiedział Rożek.

