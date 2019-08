Lewacy w USA z nienawiści do Donalda Trumpa powiedzą wszystko! W CNN spektakl nienawiści: „Trump gorszy od Hitlera i Stalina”

Jak się okazuje wojna polityczna w Polsce to mały pikuś w porównaniu z tym co dzieję się w USA. Tam już nie ma barier głupoty i nienawiści. Na antenie CNN Allen Frances, były przewodniczący Wydziału Psychiatrii Uniwersytetu Duke’a, wypowiedział skandaliczne słowa. Lewicowy szaleniec stwierdził, że Donald Trump będzie gorszy od Adolf Hitler i Józefa Stalina!

Na antenie CNN Allen Frances pełnym nienawiści głosem powiedział, że prezydent Trump jest równie zły jak najgorsi dyktatorzy XX wieku. Dodał, że jego prezydentura może doprowadzić do jeszcze większej liczby ofiar śmiertelnych niż rządy Stalina czy Mao.

„Trump jest tak destruktywną osobą w tym stuleciu, jak Hitler, Stalin, Mao w ostatnim stuleciu. Może być odpowiedzialny za znacznie więcej milionów ofiar niż oni” – mówił w CNN popularny w kręgach lewicy psychiatra.

Jak na te słowa zareagował dziennikarz Brian Stelter? A no oczywiście nijak. Co prawda gdy opinia publiczna podniosła larum, dziennikarz przyznał, że w momencie porównywania prezydenta USA do Stalina czy Hitlera powinien przerwać swojemu rozmówcy. Ale zbiegiem okoliczności, jak twierdzi, nie słyszał, co mówił psychiatra ze względu na „problemy techniczne”…

Frances kontynuował tymczasem, że Trumpa należy powstrzymać poprzez krytykowanie jego polityki a nie jego osoby.

„To szaleństwo niszczyć naszą demokrację poprzez nazywanie sądów i mediów wrogami publicznymi. Musimy przeciwstawić się tej polityce” – mówił Frances.

.@AllenFrancesMD, a psychiatrist, tells @Brianstelter: Trump „may be responsible for many more million deaths” than Adolf Hitler, Joseph Stalin, and Mao Zedong.https://t.co/cBUZVQjhNU pic.twitter.com/RVARyeVnVh — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) August 25, 2019

Źródło: CNN/ Twitter