Nastolatki zabiły ojca. Znęcał się nad nimi i wykorzystywał seksualnie

Trzy nastoletnie siostry od roku czekają na wyrok za zabicie własnego ojca, który bił je, niewolił, a także wykorzystywał seksualnie. Obrońcy liczą na uniewinnienie.

19-letnia Kristina, 18-letnia Angelika i 17-letnia Maria mieszkały wraz ze swoim ojcem, Michaiłem Chaczaturianem w Moskwie.

57-letni Ormianin mieszkał z córkami sam po tym gdy opuściła go żona. Miał znęcać się nad nimi, upokarzać zmuszając np: do jedzenia sierści psa z podłogi, a także zmuszać do praktyk seksualnych.

Do zabójstwa doszło ponad rok temu -27 lipca 2018 roku. W czasie kiedy ojciec spał został zaatakowany przez córki. Najstarsza z nich, 19-letnia Kristina, spryskała jego twarz gazem pieprzowym, najmłodsza – 17-letnia Maria, dźgnęła go nożem myśliwskim. Trzecia, 18-letnia Angelina, uderzyła go młotkiem w głowę.

Ojciec miał wołać o pomoc i próbował uciekać. Otrzymał kilkanaście ciosów młotkiem i 36 dźgnięć nożem w szyję, klatkę piersiową i w okolice serca. Zmarł na korytarzu w wyniku zadanych ran.

Po dokonanym zabójstwie nastolatki zadzwoniły po karetkę oraz policję. Zostały aresztowane i od tamtego czasu przebywają w areszcie.

Wcześniej podawano, że nastolatki zabiły ojca w czasie, kiedy je zaatakował,jednak w toku śledztwa ustalono, że działały z premedytacją i zaplanowały morderstwo. Grozi im 20 lat wiezienia.

Śledczy potwierdzili też fakt, iż ojciec znęcał się nad swoimi córkami oraz poniżał je.

Prawnicy sióstr chcą uniewinnienia swoich klientek. Chcą by sąd wziął pod uwagę, że Michaił Chaczaturian miał dopuszczać się agresji wobec córek już od 2014 roku. To mogłoby spowodować, że sąd uzna działania mężczyzny za „ciągłą przestępczość”, i stanowić okoliczność przemawiającą za uniewinnieniem sióstr.

