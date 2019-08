Obywatelskie weto po amerykańsku! Mężczyzna od 20 lat nie płaci podatku dochodowego, gdyż nie chce finansować aborcji

Amerykanin Micheal Bowman już od 20 lat nie płaci podatku dochodowego. Dlaczego? Otóż w stanie Oregon, w którym pracuje, za publiczne pieniądze finansowane są zabiegi aborcji. Teraz będzie musiał stanąć przed sądem.

Na co dzień Micheal Bowman jest informatykiem, który pracuje w stanie Oregon. Od 20 lat nie płaci podatku dochodowego, albowiem – jak tłumaczy – nie chce przykładać ręki do zabijania nienarodzonych dzieci. Część aborcji jest w Oregonie finansowana za publiczne pieniądze.

Bowman dodaje także, iż sam będąc dzieckiem stracił dziecko w wyniku aborcji. Kiedy jego ówczesna dziewczyna zaszła w ciążę, jej rodzice zmusili ją do usunięcia ciąży.

Co ciekawe, urząd podatkowy zgłosił się do mężczyzny dopiero po 18 latach niepłacenia podatku. Warto jednak dodać, że w 2018 r. Bowman został uniewinniony przez sąd od zarzutu przestępczego unikania podatków. Teraz informatyk stanie ponownie przed sądem z zarzutem łamania konstytucji. Należność, z którą zalega Bowman, to około 80 tys. USD. W razie skazania musiałby jeszcze uiścić grzywnę w wysokości do 25 tys. USD.

Źródło: lifenews.com