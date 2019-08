Pierwsze przestępstwo popełnione w kosmosie. Kosmonautka włamywała się na konta bankowe swojej żony, czy kogoś takiego

Amerykańska astronautka Anne McClain oskarżana jest o włamanie się na konta bankowe Summer Worden, swojej byłej żony, czy męża, czy też żona, albo męży. Przestępstwa miała dokonać w kosmosie.

Worden jest oficer wywiadu Amerykańskich Sił Powietrznych. Pewnego razu zorientowała się, że ktoś włamał się na jej konta bankowe. Pieniądze nie zniknęły, ale pozostawiono ślady przeglądania. Worden wykorzystała swe umiejętności i dostęp do technologii i sprawdziła gdzie prowadzą ślady. Okazało się, że do NASA – amerykańskiej Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej.

Poszła dalej tropem i stwierdziła, że komputer NASA, z którego się włamywano znajduje się na pokładzie krążącego na orbicie statku kosmicznego, którym leci akurat jej była/obecna mąża, czy żon. Panie są akurat w trakcie rozwodu. Worden oskarżyła więc o włamania Annę McClain.

Bank USAA przekazał dowody prawnikom Worden, że jej była miała rzeczywiście dostęp do jej kont. – Byłam zszokowana i przerażona jej zuchwałością i naruszeniem mojej prywatności – powiedziała w rozmowie z teksańskim portalem KPRC z Houston.

Worden złożyła skargę do Federalnej Komisji Handlu, a członek jej rodziny do Biura Generalnego Inspektora NASA. W skardze oskarżono McClain o kradzież tożsamości i włamanie w celu pozyskania dostępu do prywatnych danych finansowych.

Sprawa wyszła na jaw gdy McCain wraz z inną astronautką Christina Koch miała polecieć w kosmos na statku, który jako pierwszy był konstruowany z myślą o kobietach astronautkach. Po wybuchu skandalu McClain wycofano z projektu i zastąpiono ją astronautą.

Sprawa rozwodowa ma zakończyć się październiku. W tym samym czasie ma też ewentualnie ruszyć sprawa karna. Byłby to pierwszy przypadek osądzania przestępstwa, którego dokonano w kosmosie.