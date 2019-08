Rosyjskie okręty podwodne odpaliły rakiety balistyczne w Arktyce [VIDEO]

View this post on Instagram

Атомные ракетные подводные крейсеры стратегического «Тула» и «Юрий Долгорукий» провели пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря⠀ ⠀ Макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах Чижа в Архангельской области и Кура на полуострове Камчатка.⠀ ⠀ В ходе пусков подтверждены заданные технические характеристики баллистических ракет подводных лодок и работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов.⠀ ⠀ #Минобороны #ВМФ #ПодводныеСилы #АПЛ #Синева #Булава #БаллистическиеРакеты #ПускРакет #БаренцевоМоре #СФ #Тула #ЮрийДолгорукий