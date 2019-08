Piotr Woźniak-Starak zostawił żonie ostatni prezent. Kupił to za kilkanaście milionów niedługo przed tragiczną śmiercią

Zaginięciem Piotra Woźniak-Staraka żyła cała Polska. Syn jednego z najbogatszych Polaków wypadł z łodzi w nocy z sobotę na niedzielę. Po kilku dniach poszukiwań ciało mężczyzny zostało znalezione na dnie jeziora Kisajno. Okazuje się, że Woźniak-Starak zostawił żonie ostatni prezent.

Piotr Woźniak-Starak był popularnym producentem filmowym, przy kilku produkcjach pracował również jako reżyser. Prywatnie natomiast był związany z Agnieszką Woźniak-Starak (dawniej Szulim), z którą ożenił się w 2016 roku. Jednak początki ich związku nie były łatwe.

Z kobietą, która obecnie wyrastała na jedną z największych TVN, Piotr poznał się podczas imprezy w jego domu. – Pamiętam, jak pierwszy raz go tutaj w tym domu (w Konstancinie) zobaczyłam. Przyjechaliśmy ze znajomymi, choć nie miałam na to ochoty. To była niedziela, wolny dzień i wtedy myślałam, że nie mam ochoty poznawać żadnego Staraka – wspominała Agnieszka w wywiadzie dla magazynu „VIVA”.

– Uderzyło mnie to, że poznałam bardzo ciepłego mężczyznę. I potem z kolei nie miałam ochoty stąd wyjść, bo dobrze się czułam w jego towarzystwie (…) Minął rok, albo i więcej od chwili zanim zaczęliśmy się spotykać, a potem ciągle wpadałam na niego gdzieś na ulicy i w różnych dziwnych okolicznościach – opowiadała.

Póki co wdowa po Piotrze Woźniak-Staraku wyłączyła się z mediów społecznościowych, a nieoficjalnie mówiło się, iż znajduje się pod opieką psychologa. Okazuje się również, że tuż przed śmiercią mężczyzna podarował kobiecie wspaniały prezent, którym jest apartament w Nowym Jorku.

Takie doniesienia podał „Super Express”. Gazeta relacjonuje, że para planowała częściej bywać w Nowym Jorku i z tymi właśnie planami związany był zakup apartamentu w samym centrum miasta.

Wartość takiego apartamentu w mieście liczącym ponad 8,5 miliona mieszkańców, to około 16 milionów złotych. To nie pierwsza posiadłość należąca do rodziny Woźniak-Staraków w tym mieście. Wcześniej ekskluzywne mieszkanie kupił ojciec zmarłego producenta.

Sam Piotr przez wiele lat wychowywał się „za wielką wodą” i później dobrze wspominał czasy swego dzieciństwa. Planów przeprowadzki nie udało się jednak parze zrealizować, na co dzień mieszkali w wilii w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą.

Źródło: se.pl/nczas.com