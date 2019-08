Potrącił śmiertelnie pieszego i zbiegł z miejsca wypadku! Grozi mu 12 lat więzienia

Policjanci z Parczewa zatrzymali kierowcę mitsubishi, który śmiertelnie potrącił pieszego. Mężczyzna nie udzielił mu pomocy i zbiegł z miejsca zdarzenia.

Do wypadku doszło kilka dni temu pomiędzy miejscowościami Siemień, a Żminne na drodze wojewódzkiej W 815. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia 45-latkowi grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

W sobotę przed południem dyżurny parczewskiej jednostki odebrał zgłoszenie, że przy drodze wojewódzkiej W 815 pomiędzy miejscowościami Siemień, a Żminne w przydrożnych zaroślach znaleziono ciało mężczyzny. Jak ustalili interweniujący policjanci, przyczyną zgonu było potrącenie przez samochód, a do zdarzenia mogło dojść nawet kilka dni wcześniej. Z zebranych materiałów mundurowym udało się ustalić markę i kolor pojazdu. Funkcjonariusze zaczęli poszukiwać pojazdu marki Mitsubishi.

W niedzielę wieczorem na terenie gminy Dębowa Kłoda na terenie jednej z posesji policjanci odnaleźli poszukiwany samochód. Jego właściciel, 45 – latek został zatrzymany i trafił na komendę. Wszystko wsazuje na to, że to on kierował pojazdem i śmiertelnie potrącił pieszego.

Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: lubelska.policja.gov.pl