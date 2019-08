Świat na krawędzi wojny! Żydzi zaatakowali w Strefie Gazy i Libanie, a dzień wcześniej w Syrii i Iraku [VIDEO]

Izraelskie lotnictwo zaatakowało w nocy cele powiązane z palestyńskim Hamasem znajdujące się w Strefie Gazy. To odpowiedź na to odpowiedź na wystrzelenie z tego terytorium trzech rakiet w kierunku Izraela. Tej samej izraelskie samoloty zbombardowały cele w Libanie.

W ataku na pozycje Hamasu w północnej części Strefy Gazy wzięły udział izraelskie samoloty i drony, które wystrzeliły rakiety w kierunku kwatery głównej ugrupowania. Atak nie spowodował ofiar śmiertelnych a jedynie straty materialne.

Wcześniej palestyński Hamas wystrzelił 3 rakiety na cele zlokalizowane na południu Izraela. Dwie z nich zostały strącone przez system Żelazna Kopuła, a trzecia spadła an tereny niezamieszkane nidaleko miasta Sderot powodując pożar.

Szkody spowodowały też rakiety systemu Żelazna Kopuła. Jedna z nich uderzyła w niezamieszkały budynek położony tuż obok miejsca gdzie odbywał się koncert w ramach festiwalu muzycznego.

Video of direct impact by Iron Dome shrapnel at Live Sderot. #Gaza #Israel pic.twitter.com/3dDverhYDx

Another angle of the rocket hitting the building tonight. #Gaza #Israel [Knish] pic.twitter.com/9BkjQzOxYH

Tej samej nocy izraelskie drony wystrzeliły rakiety na cele związane z Palestyńskim Frontem Wyzwolenia Narodowego położone w Dolinie Bekaa w Libanie niedaleko granicy z Syrią. Także w tym przypadku brak informacji o ofiarach.

Wczoraj izraelskie samoloty zaatakowały cele w Syrii zabijając między innymi 2 członków libańskiego Hezbollahu, którzy jak twierdzą Żydzi mili przygotowywać ataki za pomocą dronów na cele w Izraelu.

🎯 Hasan Yousif Zbib

🎯 Yasir Ahmad Dahir

These Lebanese Shiite militia operatives were behind the attempt to attack Israel with killer drones and were killed when we foiled the attack.

Here they are pictured flying to Iran to receive drone-operation training. pic.twitter.com/3mEraMl4x6

