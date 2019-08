Sylwia Spurek to królowa dzbanów! „Los krów mlecznych jest zdeterminowany przez ich płeć”. Internauci turlają się ze śmiechu! [VIDEO]

Oj, nie ma dobrej passy pani doktor Sylwia Spurek, członkini klubu Wiosna i europarlamentarzystka. Wcześniej sugerowała, że trzeba coś zrobić, by produkcja mięsa była znacznie droższa, by wymusić na ludziach mniejsze spożywanie mięsa. Jednak teraz jej wypowiedź o krowach stała się hitem internetu! „Los krów determinuje ich płeć”.

Sylwia Spurek to wojująca weganka, feministka i świeżo wybrana europosłanka. Co więcej, pani Spurek widzi spisek antywegański nie tylko w Polsce ale i w wymarzonej lewackiej Brukseli. Ostatnio skarżyła się w mediach społecznościowych, że w bufecie Parlamentu Europejskiego nie ma bogatej oferty dla wegan.

Sylwia Spurek jako tolerancyjna lewaczka uważa, że „musimy sprawić, by mięso było droższe” – grzmi Spurek.

Po raz kolejny widać, że Pani Spurek myśli głównie o sobie, a jak ona jest weganką to powinni być nimi wszyscy. Jednak ostatnim występem o krowach zdobyła internet.

Tym razem Spurek na swoim koncie na Facebooku buńczucznie wyznaczyła listę celów swojej działalności na rzecz zwierząt.

„Jestem weganką i feministką i jestem europarlamentarzystką. Kiedy w PE mówię o wegańskim jedzeniu to tak naprawdę nie mówię o jedzeniu. Mówię o wartościach, mówię o empatii jednych zwierząt – ludzi, do innych, mówię o katastrofie klimatycznej.”

„Kiedy mówię o feminizmie, to mówię o szacunku dla zwierząt których los, np. los krów mlecznych, jest zdeterminowany przez ich płeć” – tłumaczy chyba na poważnie Spurek.

Kolejne postulaty Spurek to pomysły jak bronić praw zwierząt w Polsce. Wymienia ona takie postulaty jak: wprowadzenie zakazu chowu klatkowego, zakazu hodowli zwierząt na futra czy choćby wykorzystywanie zwierząt dla uciechy gawiedzi w cyrku.

Dość intrygujące jest to, że obrończyni zwierząt, ma kompletnie inny stosunek do ochronny życia ludzi. Partia Roberta Biedronia wprost mówi o legalizacji aborcji na życzenie do 12. tygodnia ciąży.

Źródło: Facebook: Sylwia Spurek