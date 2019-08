Takie kwiatki tylko w Nadarzynie! Radny dopuścił się nietypowej kradzieży [VIDEO]

Radny Tomasz S. z Nadarzyna wpadł na „oryginalny” pomysł. Postanowił bowiem ukraść… kwiatki, które rosły przed jednym z barów z burgerami. Mieszkańcy byli w szoku.

Właściciele „Chamiarni w Nadarzynie” opublikowali filmik ze zdarzenia. Na nagraniu widać, jak o 22:36 mężczyzna podchodzi do barierki ogródka burgerowni, dokładnie ogląda stojące przy niej rośliny doniczkowe, a jedną z nich nawet wącha. Następnie mężczyzna zabiera dwie z nich i odchodzi. Towarzyszył mu przy tym pies, którego miał przy swojej nodze.

Jak się okazało, mężczyzna z nagrania to Tomasz S., miejski radny. Było to spore zaskoczenie, ponieważ samorządowiec od roku prowadzi działania na rzecz gminy, m.in. wielokrotnie inicjował i był wolontariuszem akcji „Zostań dawcą szpiku kostnego” fundacji DKMS.

Właściciele baru podeszli jednak do sprawy żartobliwie. Na Facebooku poprosili, żeby regularnie podlewać kwiatki i śpiewać im na dobranoc „burgerki małe dwa”, żeby dobrze rosły.

– Radny zgłosił się do nas z nowymi roślinkami. Szczerze przepraszał za to co zrobił. Nie składaliśmy żadnego zawiadomienia na policji – mówiła Paulina Słomowicz, manager „Chamiarni”.

Do zdarzenia odniósł się też na Facebooku Tomasz S. „Chciałbym bardzo serdecznie przeprosić za mój bezmyślny czyn. Wiem, że to nie powinno się przydarzyć. W dniu wczorajszym byłem w Chamiarni, odkupiłem kwiatki” – napisał.

Samorządowiec dodał również, że chce odzyskać zaufanie pracując społecznie na rzecz gminy Nadarzyn.

„Kradzież to rzecz karygodna bez względu na to, czy mówimy o kwiatkach, pieniądzach czy samochodzie. Nie można pozostawić tej sprawy bez konsekwencji. Niezwłocznie złożę wniosek do rady gminy o odwołanie radnego z pełnionych przez niego funkcji” – oświadczył natomiast wójt Nadarzyna, Dariusz Zwoliński.

Pytanie na niedziele:Kim jest złodziej na załączonym filmiku??Chamiarnia Nadarzyn się przestraszyła i skasowała posta, czy ktoś ich naciskał, aby ocenzurowali swój FB? Opublikowany przez Andrzej Brylczyk Niedziela, 25 sierpnia 2019

Źródło: Facebook/se.pl