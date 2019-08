W sieci pojawił się trailer ostatniej części „Gwiezdnych Wojen”. Zapowiedź zawiera ogromny SPOILER. Fani nie mogą uwierzyć, że TA POSTAĆ przejdzie na ciemną stronę [VIDEO]

Już w te Święta Bożego Narodzenia do kina na całym świecie wejdzie najnowsza i zarazem ostatnia część „Gwiezdnych Wojen”. W Internecie właśnie pojawił się trailer filmu „Star Wars: The Rise Of Skywalker”, a w nim… ogromny spoiler!

To trzecia gwiezdnowojenna trylogia i pierwsza nad którą nie czuwa George Lucas. Niektórzy ją kochają, niektórzy jej nienawidzą, ale we wszystkich budzi wielkie emocje.

Część, która już niedługo wejdzie do kin ma zamknąć cykl opowiadający o rodzie Skywalkerów. Na YouTubie właśnie pojawiła się pierwsza dłuższa zapowiedź.

Na początku jest sentymentalnie – pokazano migawkę scen ze wszystkich dotychczasowych części. Z nowego filmu ukazanych zostało zaledwie parę scen ale za to jakich!

UWAGA: PONIŻEJ OGROMNY SPOILER!

Ze zwiastuna wynika, iż nowa protagonistka serii imieniem Rey… Przejdzie na ciemną stronę mocy!

Taki obrót spraw zwiastuje podwójny miecz świetlnych o czerwonych ostrzach – podobnym walczył uczeń Dartha Sidiousa o imieniu Darth Maul.

Czy to naprowadza fanów na trop tego kim byli rodzice Rey? Czy też może jest to specjalny zabieg mający zmylić widzów – bardzo często zresztą stosowany przez autorów nowej trylogii.

Tego wszystkiego dowiemy się już zimą!

Źródło: YouTube