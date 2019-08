„Wielki Brat” został ścięty podczas protestów w Hongkongu. Protestujący znęcali się nad nim nawet wtedy gdy już ich nie rozpoznawał [VIDEO]

Mieszkańcy Hongkongu wyszli na ulice, aby protestować przeciwko proponowanej przez hongkońskie władze ustawie o ekstradycji więźniów do Chin i przeciwko ograniczaniu wolności miasta Hongkong przez Pekin. Rząd w Hongkongu co prawda zawiesił projekt kontrowersyjnej ustawy, ale protestujący nie mają zaufania do rządzących.

Falę protestów zapoczątkowała obecnie zawieszona ustawa o ekstradycji więźniów z Hongkongu do Chin kontynentalnych – w opinii Hongkończyków poważnie ograniczyłoby to autonomię przyznaną Hongkongowi jako Wolnemu Miastu i zagroziło systemowi demokratycznemu panującemu w autonomicznej jednostce, dzięki któremu hongkońskie władze dotychczas mogły cieszyć się sporą niezależnością od Pekinu.

Niezależność miasta i jego specjalna sytuacja wynika z przyjętej po powrocie Hongkongu do Chin w 1997 r. formuły, której główne założenia najlepiej oddaje sam tytuł „Jeden kraj, dwa systemy”.

Protestujący stosują tzw. płynną taktykę i spontanicznymi zrywami blokują ulice, a potem szybko przemieszczają się w inne miejsca, nim policja zdąży tam wysłać oddziały prewencyjne.

Manifestanci żądają obecnie niezależnego śledztwa w sprawie możliwego nadużywania siły przez policję, wypuszczenia zatrzymanych w związku z protestami i wycofania się z określania ich protestów słowem „zamieszki”. Chcą także powszechnych, demokratycznych wyborów do administracji i parlamentu Hongkongu.

Jest to najpoważniejszy kryzys, przed którym musiał dotąd stanąć prezydent Chin Xi Jinping, odkąd objął władzę w 2012 roku.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać jak grupa protestujących ścina słup, na którym umieszczona jest kamera rozpoznająca i zapisująca rysy twarzy – urządzenie przywodzące na myśl książkę Georga Orwella „1984” opisującą komunistyczną antyutopię i wszechobecnego w niej „Wielkiego Brata” śledzącego każdy ruch obywateli.

Protestujący „znęcali” się nad słupem z kamerą jeszcze chwilę po tym jak już leżał na ziemi i opcja rejestracji twarzy już na pewno nie działała.

Protestors in Hong Kong are cutting down facial recognition towers. Opublikowany przez Destroying the Illusion Sobota, 24 sierpnia 2019

Źródło: Facebook/Nczas.com