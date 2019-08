Wyznanie Wojciecha Cejrowskiego szokuje! Znany podróżnik nie wierzy w pożary lasów Amazonii

Od kilku tygodni media podają, że Brazylia zmaga się z pożarami amazońskich lasów. Ich przyczyną jest nie tylko susza, ale również działania prezydenta Jaira Bolsonaro, czyli wylesianie terenu pod uprawy.

Na temat pożarów w Amazonii głos zabrało wielu celebrytów. Wszyscy oni apelują o podjęcie konkretnych działań, aby chronić zielone płuca Ziemi. W tej sprawie wypowiedział się także Wojciech Cejrowski.

– Lasy amazońskie są NIE-palne. Aby sobie wypalić małe pole, trzeba się BARDZO napracować. Najpierw trzeba zwalić wszystkie duże drzewa, potem wykarczować resztę i palić kawałkami. Amazońskie ogniska gasną same z siebie, trzeba je stale wachlować, rozdmuchiwać. Amazońskie drewno, nawet suche, palić się nie chce. Dlatego Indianie na rozpałkę lubią stosować nasze plastikowe butelki. Stare butelki i zapalniczka zastępują dzisiaj dawniejsze koraliki przywożone na wymianę. Powód? Rozpalanie ognia – stwierdził znany podróżnik.

– (…) w Amazonii nie ma jak rozpalić ognia. Oczywiście istnieją techniki pocierania patykiem o patyk, ale to zawsze robota ŻMUDNA. Ogień w Amazonii rodzi się niechętnie, za to bardzo chętnie gaśnie. Jak w tej sytuacji oceniać pożary lasów amazońskich? Nie wiem. Widziałem zdjęcia i filmy, ale… widziałem też na WŁASNE oczy, na żywo, że Amazonia jest niepalna. Jej niepalność znam z OSOBISTEGO doświadczenia liczącego trzydzieści lat – pisze w mediach społecznościowych Cejrowski.

Zdaniem podróżnika, ktoś podpalił amazońskie lasy.

– Więc? Nie dowierzam. Nie chce mi się wierzyć w te pożary. A jednocześnie głupio mi to mówić w sytuacji, gdy widzę filmy. Ha! A może ktoś podpalił ropę? Nie wiem. Szukam odpowiedzi i mi się rachunki nie zgadzają. Ot co. Sam z siebie amazoński las palić się nie chce. Gdyby mi ktoś postawił zadanie podpalenia dużej połaci lasu w Amazonii, to bym go poprosił o napalm lub dynamit do wysadzenia ropociągu – kontynuuje.

Źródło: Facebook