CBA dobrało się do imperium paliwowego po Aleksandrze Gudzowatym. Szef Bartimpexu zatrzymany

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby związane z grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki z branży biopaliw oraz spirytusowej, m.in. jej prezesa – dowiedziała się PAP. Według nieoficjalnych informacji PAP zatrzymany, to prezes Bartimpexu.

Naczelnik wydziału komunikacji społecznej Biura Temistokles Brodowski potwierdził w rozmowie z PAP we wtorek, że funkcjonariusze białostockiej delegatury CBA dokonali zatrzymań.

„Agenci białostockiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie Dolnego Śląska i Mazowsza trzy osoby. Funkcjonariusze CBA wykonują jednocześnie przeszukania w 13 lokalizacjach na Dolnym Śląsku, Wielkopolsce, i Mazowszu” – powiedział PAP Brodowski. „Czynności prowadzone są m.in. w siedzibach spółek i kancelariach prawnych. Zabezpieczamy m.in. nośniki danych i dokumentację grupy” – powiedział PAP Brodowski.

Według śledczych z majątku grupy kapitałowej zatrzymani mieli wyprowadzić co najmniej 96 mln zł. Brodowski powiedział, że wśród zatrzymanych osób znalazł się m.in. prezes tej grupy, nie chciał jednak informować o jaką firmę i osobę chodzi.

Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami PAP chodzi o Bartimpex.

Bartimpex jest spółką rodzinną – udziały w niej posiadał zmarły w 2013 roku Aleksander Gudzowaty (pełnił funkcje prezesa zarządu i dyrektora naczelnego), jego pierwsza żona Grażyna oraz ich najstarszy syn Tomasz. Spółka powstała w 1989 r. Specjalizuje się w handlu zagranicznym i realizacji projektów infrastrukturalnych. Ponadto zarządza grupą kapitałową, a w 2003 r. zorganizowała konsorcjum Bartimpex Industrial Group.

Bartimpex pozycję na rynku zawdzięcza, prowadzonemu od początku lat 90. XX w., handlowi barterowemu z Rosją. Spółka kupowała od rosyjskiego Gazpromu gaz ziemny w zamian oferując żywność, rury i artykuły przemysłowe (gaz za żywność). Pod koniec lat 90. współpraca uległa ograniczeniu – spółka popadła w konflikt zarówno z Gazpromem, jak i rządem Jerzego Buzka.

Do grupy należą m.in. spółki Wratislavia BIOdiesel i Akwawit-Polmos Wrocław.

W roku 2013 po śmierci Aleksandra Gudzowatego prezesem zarządu Bartimpexu został Grzegorz Ślak.

Według agentów CBA zatrzymani mieli działać na szkodę akcjonariuszy i właścicieli grupy kapitałowej nadużywając udzielonych im uprawnień. Mieli doprowadzić do wyprowadzenia składników majątkowych w tym mienia ruchomego, nieruchomości, papierów wartościowych oraz praw majątkowych wielkiej wartości – wynika z ustaleń śledczych.

Według śledczych wszystko wskazuje na to, że były one wyprowadzane do polskich i zagranicznych podmiotów kontrolowanych przez zatrzymanego prezesa. Brodowski zaznaczył, ze kwota 96 mln zł, to wstępne szacunki śledztwa.

Brodowski zaznaczył, że postępowanie prowadzone jest w całości przez delegaturę CBA w Białymstoku. Zatrzymani trafią do podlaskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku.

„Są to pierwsze zatrzymania w tej sprawie. Sprawa ma charakter typowo rozwojowy” – podkreślił naczelnik.

