Janusz Korwin-Mikke wprost: „W d***kracji politycy to są durnie umiejący wyłącznie krzyczeć na wiecach”

W d***kracji politycy to są durnie umiejący wyłącznie krzyczeć na wiecach. Dlatego efekt ich prostackich działań jest zazwyczaj dokładnie odwrotny od zamierzonego – pisze w najnowszym felietonie dla Super Expressu, Janusz Korwin-Mikke.

W swoim tekście, jeden z liderów Konfederacji podjął temat dodatków socjalnych oferowanych przez kolejne rządy w tym najpopularniejszy 500+. Polityk dobitnie pokazuje, jaki jest sposób działania i jak rozdawnictwo wpływa na społeczeństwo.

Ludziom obecnie nie opłaca się mieć dzieci; „jest im dobrze”, gdy na kobietę przypada 1,2 dziecka. Jeśli ją popchniemy, oferując 500 plus to się ruszy – a potem się cofnie. Właśnie liczba narodzin spadła poniżej poziomu sprzed wprowadzenia 500 plus… – zauważa Korwin-Mikke.

PiS-meni twierdzą, że dają to 500 plus, by zwalczyć biedę. Efekt: socjologowie alarmują, że zakres biedy spadał, ale teraz… rośnie! – dodaje.

Lider Konfederacji, kolejny raz udowadnia, że rozbudowany system socjalny powoduje zupełnie odwrotny efekt od zamierzonego. Ludzie po prostu przestają pracować.

Ale może warto spytać, jaki mechanizm spowodował, że wprowadzenie 500 plus dało w efekcie wzrost biedy? To dość proste: jak facet był głodny (albo: niedopity…) to zwlekał się z wyra i szedł zarobić te 500 zł. A jak już zwlókł się z tego wyra, to czasem zarobił z rozpędu i 1000, albo i 2000… Natomiast jak dostał to 500 plus, to uznawał, ze jakoś przebieduje. I już nie raczył wstać z łóżka – pisze.

Zasiłki socjalne to potworna pułapka. Uczą, że można żyć, nie pracując albo pracując na pół gwizdka. I ludzie nabierają nawyków, by pracować na pół gwizdka. Albo w ogóle… Ale zagłosują na PiS! I o to PiS-menom chodzi. Reszta ich nie interesuje! – podsumowuje Korwin-Mikke.

Źródło: SE.pl / NCzas.com