Przedstawicielka rządzącej w Indiach koalicji Narodowego Sojuszu Demokratycznego oskarżyła opozycję o używanie „czarnej magii”, celem szkodzenia partii premiera Narendry Modi. Ma to mieć związek z nagłą śmiercią trzech ważnych polityków tej partii. W Polsce czarami zajmuje się kandydatka PO do Sejmu Klaudia Jachira.

49-letnia działaczka wchodzącej w skład koalicji Indyjskiej Partii ludowej (BJP) pani Pragya Thakur opowiedziała, że „Podczas wyborów spotkałam świętego człowieka, który ostrzegł mnie, że opozycja może użyć czarnej magii i jej śmiertelnych mocy przeciwko BJP.” Podczas wystąpienia w Bhopalu dodała, że „czekają nas ciężkie czasy z powodu złych mocy, które szkodzą partii i władcom, którzy są skuteczni i pracowici”.

W sierpniu rzeczywiście zmarło trzech członków rządu: były minister spraw zagranicznych Sushma Swaraj, minister Babulal Gaur i minister finansów Arun Jaitley. Wszyscy jednak cierpieli na długotrwałe choroby.

Pragya Thakur, która uważa, że nie ma przypadków, jest uważana za polityk mocno kontrowersyjną. Podejrzewa się ją m.in. o inspirowanie zamachu bombowego na muzułmanów w 2008 r. W ataku zginęło wówczas sześć osób, a ponad sto zostało rannych.

Rzeczniczka opozycyjnego Kongresu Narodowego oceniła po donosie Thakur, że ta „straciła równowagę psychiczną i powinna być leczona”.

U nas na szczęście „czołowa” działaczka opozycji i kandydatka PO do Sejmu Klaudia Jachira, która wbija szpilki w kaczuszki, tak skuteczna nie jest i „skuteczni i pracowici władcy” mogą spać spokojnie.

#WATCH Pragya Thakur,BJP MP: Once a Maharaj ji told me that bad times are upon us&opposition is upto something, using some 'marak shakti' against BJP.I later forgot what he said,but now when I see our top leaders leaving us one by one,I am forced to think,wasn't Maharaj ji right? pic.twitter.com/ZeYHkacFJj

