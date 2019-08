Nieoficjalne doniesienia z TVN. Agnieszka Woźniak-Starak nie poprowadzi najnowszej edycji „Big Brothera”

Tragiczna śmierć Piotra Woźniak-Staraka sprawiła, że TVN zmienił sposób prezentacji ramówki. W jej specjalnej wersji nie pojawia się wdowa po producencie filmowym – Agnieszka Woźniak-Starak. Teraz okazuje się, że kobieta najprawdopodobniej nie poprowadzi nowej edycji „Big Brothera”.

Piotr Woźniak-Starak zginął podczas nieszczęśliwego wypadku w nocy z soboty na niedzielę, kiedy prawdopodobnie po zakrapianej imprezie wypłynął wspólnie z 27-letnią kelnerką na środek jeziora. Tam doszło do tragedii, para wypadła z łódki, a na brzeg udało się dostać jedynie kobiecie.

Co się wydarzyło na jeziorze Kisajno?

Według policji, z soboty na niedzielę przed godz. 4 nad ranem odebrano zgłoszenie, że po jeziorze pływa motorówka i może zakłócać odpoczynek żeglarzy. Funkcjonariusze i ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odnaleźli na miejscu dryfującą łódź motorową, na pokładzie, której nikogo nie było. Silnik nie pracował, być może skończyło się paliwo.

W ocenie policjantów, rzeczy pozostawione na motorówce wskazywały, że mogły nią płynąć dwie osoby. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania, w trakcie, których znaleziono na brzegu jeziora jedną z tych osób.

Asp. Chruścińska mówiła wcześniej, że z relacji odnalezionej kobiety wynikało, że płynęła motorówką z 39-letnim mężczyzną i podczas wykonywania manewru skrętu obydwoje wypadli do wody. Kobieta zdołała dopłynąć sama do brzegu. Relacjonowała, że przepłynęła ok. stu metrów.

Dramat Agnieszki Woźniak-Starak

Prywatnie Piotr Woźniak-Starak był od 2016 roku mężem Agnieszki (z domu Szulim – red.). Kobieta w ostatnich latach wyrosła na prawdziwą gwiazdę TVN, gdzie dawniej prowadziła program telewizji śniadaniowej „Dzień Dobry TVN”, a ostatnio między innymi „Big Brother” czy festiwal w Sopocie.

Okazuje się jednak, że kobieta nie poprowadzi najnowszej edycji „Big Brothera”. Nie jest to jeszcze oficjalna decyzja TVN-u, ale wszystko na to wskazuje i nie byłoby to nic zaskakującego. Agnieszka przeżywa obecnie ciężkie chwile, a prowadzenie programu o takiej charakterystyce nie byłoby też dobrze widziane.

Nieoficjalne informacje podał „Telemagazyn”, sam Edward Miszczak – dyrektor programowy TVN – podkreśla, że na jakiekolwiek decyzje jest za wcześnie. Z kolei pracująca przy „Big Brotherze” psycholog Małgorzata Ohme stwierdziła, iż jest to program Agnieszki i nie wyobraża go sobie bez niej.

– Wiem, że to jest program Agnieszki. Ten program byłby inny, gdyby nie było Agnieszki. Ona ten program kochała, ona go oglądała, ona dawała swój wizerunek. Wielokrotnie było tak, że przed programem opowiadała mi coś, czego ja nie zauważyłam, bo oglądała streaming właśnie. Żyła ich życiem, więc tym bardziej ja sobie kompletnie nie wyobrażam ‚Big Brothera’ bez Agnieszki – powiedziała w rozmowie z magazynem „Party”.