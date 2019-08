Toruńska policja zatrzymała rowerzystę, który śmiertelnie potrącił staruszkę. Brawa dla mamy, która przyprowadziła jednego z winnych na komendę [WIDEO]

Policja zatrzymała w poniedziałek 15-latka, który w miniony czwartek w Toruniu przewożąc na kierownicy roweru kolegę, potrącił śmiertelnie 86-letnią kobietę na przejściu dla pieszych. Pasażera jednośladu do komendy doprowadziła matka.

Zdarzenie miało miejsce w miniony czwartek o 12.10 na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu Kraszewskiego i Matejki w Toruniu. Starsza kobieta prawidłowo przechodziła przez jezdnię i została potrącona przez rowerzystę, który nie dość, że nie miał prawa przejeżdżać przez przejście, to przewodził na kierownicy pasażera. Sprawca potrącenia i jego kolega odjechali z miejsca wypadku. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie mimo udzielonej pomocy następnego dnia zmarła.

Wypadek zarejestrowały kamery monitoringu. W poniedziałek policja udostępniła wizerunek rowerzysty i pasażera, apelując o zgłaszanie się świadków.

– Policjanci w wyniku podjętych działań i publikacji w mediach zatrzymali 15-letniego mieszkańca Torunia, który może być osobą, która kierowała rowerem doprowadzając do potrącenia prawidłowo przechodzącej przez jezdnię 86-latki. Obecnie wykonywane są czynności mające na celu zgromadzenie materiału dowodowego oraz ewentualne skierowanie sprawy do sądu dla nieletnich – poinformowała we wtorek kom. Marta Nawrocka z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Kom. Nawrocka dodała, że drugiego 15-latka do komendy przyprowadziła matka.

Źródło: PAP