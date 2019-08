Ulice miast zamieniły się w rwące potoki. Woda porywała samochody [VIDEO]

Gwałtowne burze nawiedziły centralną Hiszpanię. Opady były tak intensywne, że ulice miast zamieniły się w rwące potoki, a woda porywała samochody.

Potężne burze przeszły w poniedziałek nad wieloma miastami położonymi w centralnej części Hiszpanii. Pojawiły się między innymi nad stolicą kraju Madrytem.

Intensywne opady deszczu spowodowały wystąpienie lokalnych powodzi opadowych. W mieście Arganda del Rey woda porywała samochody zaparkowane na ulicach. W stolicy kraju zalanych zostało kilka stacji metra.

Flooding Scenes in Arganda del Rey, Spain reported this afternoon 26th of August as thunderstorms affected the area! Report @PadelKass #severeweather #flooding #ExtremeWeather pic.twitter.com/UC7y7Lmrs0 — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) August 26, 2019

Flash flooding under a major severe hailstorm in Arganda del Rey, Madrid, Spain this evening, August 26th! Report: @alancespedes pic.twitter.com/NiVujC9zzy — severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 26, 2019

Intense flooding under a major severe hailstorm in Arganda del Rey, Madrid, Spain this evening, August 26th! Report: @PadelKass pic.twitter.com/FZ4Mff9WVa — severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 26, 2019

Flash flooding under a major severe hailstorm in Madrid, Spain this evening, August 26th! Report: @mariodrigz pic.twitter.com/zfJBh9AHrB — severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 26, 2019

Gwałtowne zjawiska pogodowe wystąpiły także w mieście Campillos koło Malagi gdzie przeszło tornado.