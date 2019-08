W Zimbabwe biją… komediantów, bo zakpili z rządu

Popularna aktorka z Zimbabwe Samantha Kureya miała zostać brutalnie zaatakowana w swoim domu w stolicy kraju Harare. W ostatnich dniach doszło w Zimbabwe do kilku podobnych ataków na krytyków rządu.

Uzbrojeni i zamaskowani mężczyźni weszli do domu słynnej aktorki Samantha Kureya, znanej jako Gonyeti. Została porwana, pobita i porzucona ulicy. Kureya znalazła się w szpitalu.

Jej porwanie jest wiązane z jej występami artystycznymi. W humorystycznych spektaklach kpiła z rządu i jego instytucji. Niedawno krytykowała policję za zakazy protestów opozycji. W lutym Gonyeti i jej partnerka występująca w produkcji Bustop TV zostały zatrzymane i ukarane grzywną za… noszenie mundurów policyjnych podczas nagrania filmowego.

Atak na aktorkę wywołał falę oburzenia w sieciach społecznościowych. Policja sprawców nie znalazła. Według organizacji praw człowieka w ciągu ostatnich dwóch tygodni kilku członków opozycji i działaczy zostało uprowadzonych w podobny sposób przez niezidentyfikowanych napastników w różnych regionach Zimbabwe.

Ambasada USA w Zimbabwe i delegatura UE w tym kraju potępiły te akty we wspólnym oświadczeniu.

Gonyeti is a comedian, an artist at @bustoptv. She was abducted by gunmen, beaten up, tortured & dumped. What has this country come to?! @KirstyCoventry, you are the Arts cabinet minister, we will not get ahead of you, let us wait & see what you will do! This is absolutely tragic pic.twitter.com/BfK44NsV9D

— Hopewell Chin'ono (@daddyhope) August 21, 2019