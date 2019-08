„Wiedźmin” pozwolił mu przetrwać trudne chwile. Postanowił podziękować Polakom! Wzruszający gest Amerykanina [FOTO]

„Dziękuję Polsce za Wiedźmina” – można przeczytać na plakacie zawieszonym na ogrodzeniu ambasady RP w Waszyngtonie. Napis zamieścił tam jeden z użytkowników serwisu Reddit. Jak wyjaśnił, popularna gra komputerowa pomogła mu przetrwać walkę z rakiem jądra.

Zdjęcie plakatu zamieściła na oficjalnym profilu na Twitterze polska ambasada w Waszyngtonie. „Miła niespodzianka przed naszą ambasadą. Cieszymy się, że lubisz „Wiedźmina”” – przyznali pracownicy placówki dyplomatycznej.

Pleasant surprise in front of our Embassy. Glad you like The #Witcher from 🇵🇱 too! pic.twitter.com/F5tBw4jsrx

— Embassy of Poland US (@PolishEmbassyUS) August 26, 2019