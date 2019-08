Chrońcie swój dobytek i bez potrzeby nie wychodźcie z domów! IMGW ostrzega: burze z gradem w ośmiu województwach. Gdzie tym razem uderzy żywioł?

IMGW wydał w środę ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim. Alert pierwszego stopnia dotyczy województw południowych.

Alert drugiego stopnia obowiązuje w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim. Na tych obszarach mogą wystąpić burze z gradem. Prognozuje się opady deszczu do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/godz., a momentami do 100 km/godz.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w woj. dolnośląskim, opolski, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Na tych obszarach prognozuje się opady deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Źródło: PAP