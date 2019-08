Dramat lewicy! Szukają poparcia wśród gołębi. „Jedzenie u pani sąsiadki było chyba bardziej przekonywujące” [FOTO]

Lewactwo to stan umysłu. Konsekwentnie potwierdzają to działacze Wiosny Biedronia. Wśród nich szczególnie brylują weganki-feministki i obrońcy zwierząt.

Sylwia Spurek najpierw stanęła w obronie krów, a potem postanowiła otworzyć swoje biuro dla czworonogów. Teraz lewacy postanowili wykorzystać zwierzęta do innych celów.

Relację ze zbierania podpisów pod listami zamieściła na Twitterze jedna z działaczek Wiosny i jej młodzieżówki – Przedwiośnia. „Może gołębie też się podpiszą?” – napisała.

W komentarzach odezwała się sama Wanda Nowicka. „I co udało się przekonać gołębie do złożenie podpisu? Gołębie to raczej lewicowe ptaki. 🙃” – stwierdziła.

Wygląda na to, że eksperyment się nie powiódł i gołębie nie poparły lewicy. Aktywiści Wiosny jednak się nie poddają. „Jedzenie u pani sąsiadki było chyba bardziej przekonywujące, ale na pewno jeszcze do nich wrócimy 😅” – czytamy na Twitterze.

Źródło: Twitter