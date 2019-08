Media na całym świecie piszą o Woźniak-Staraku. Rosjanie odnotowali ważny szczegół

Informacja o poszukiwaniach, a następnie tragiczne wieści o śmierci Piotra Woźniak-Staraka, były wiodącym tematem w polskich mediach w minionym tygodniu. Okazuje się, że nie tylko polskie media odnotowały to zdarzenie, ale też zagraniczne redakcje.

Piotr Woźniak-Starak zaginął w ubiegłym tygodniu w nocy z soboty na niedzielę. Po kilku dniach poszukiwań w czwartek podano informację, iż ciało mężczyzny zostało znalezione na dnie jeziora Kisajno, na które wypłynął w środku nocy.

Śmierć producenta filmowego została zauważona także przez media zagraniczne. Obecność informacji o Woźniak-Staraku w mediach amerykańskich dziwić nie może, mężczyzna wychowywał się w Stanach Zjednoczonych, także posiadał mieszkanie w Nowym Jorku.

Jednak notki o śmierci pasierba miliardera obiegła media na całym świecie, między innymi w Japonii i Rosji. Szczególne zainteresowanie sprawą wyrazili Rosjanie, którzy zwrócili uwagę na ważny szczegół.

Napisali oni o tajemniczej 27-latce, która była na łodzi Woźniak-Staraka. Nie do końca wiadomo co tam robiła, jak udało się jej uratować oraz kim właściwie ona jest?

27-letnia Ewa z Łodzi to pasjonatka podróży i żeglarstwa. Co istotne opisywana jest jako „doświadczona instruktorka i sternik ze szkoły żeglarskiej Gertis”. Na co dzień pracuje w jednej z restauracji na Mazurach jako kelnerka.

Nie wiadomo dokładnie kiedy poznali się z Woźniak-Starakiem. Pojawiły się dwie wersje wydarzeń, najpierw mówiono że miało miejsce kilka spotkań, jednak wydaje się że para poznała się w dniu wypłynięcia na jezioro.

