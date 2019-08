Metamorfoza Noblisty! Czy Lech Wałęsa zostanie influencerem? [FOTO]

Jakiś czas temu Lech Wałęsa udał się do sanatorium, gdzie mógł w ciszy zrelaksować się, a także poddać się różnym zabiegom. Były prezydent nieco schudł, ale to jednak nie koniec zmian. Po powrocie do Gdańska Wałęsa udał się do fryzjera. A w zasadzie, to fryzjer przyszedł do niego.

Ostatnie miesiące upływają pod znakiem zmian u Lecha Wałęsy. Noblista postanowił zadbać o swoje zdrowie, w związku z czym pozbył się kilku zbędnych kilogramów. Przeszedł na dietę, zaczął nawet uprawiać nordic walking.

Wałęsa postanowił również odmienić nieco swój wizerunek i zdecydował się na metamorfozę fryzjerską. Nie poszedł jednak do fryzjera. Salon urządzono bowiem w jego gabinecie.

„I fryzjer od czasu do czasu” – tymi słowami Wałęsa podpisał kilka zdjęć, które wrzucił na swój profil na Facebooku przy okazji strzyżenia.

Z pewnością metamorfoza ta ma związek ze zbliżającymi się ważnymi uroczystościami. Pierwszą z nich będzie kolejna rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Z kolei w najbliższą sobotę na ślubnym kobiercu stanie jedna z córek byłego prezydenta, Magdalena.

Źródło: Facebook

https://www.facebook.com/lechwalesa/