„Miss pobocza” startuje z list Grzegorza Schetyny. Biega półnaga po lesie i macha majtkami przed kamerą. Oto najgorsze pato-nagrania Klaudii Jachiry [VIDEO]

Polska polityka upadła naprawdę nisko. Grzegorz Schetyna zaprosił na listy do Sejmu dziewczynę, która półnago biegała po lesie (nie wiadomo czy jakoś w ten sposób zarabiała) i która wymachiwała przed kamerą dziecięcymi majtkami. To tylko niektóre z „dokonań” pato-artystki Klaudii Jachiry.

Wulgarne parodiowanie kościelnych przyśpiewek, dziwne pato-happeningi, wymachiwanie przed kamerą dziecięcymi majtkami – to wszystko dokonania, którymi może pochwalić się kandydatka na posłankę, Klaudia Jachira.

Kiedyś widząc zdjęcie na wpół rozebranej kobiety stojącej w lesie z rozmazanym makijażem i włosami w nieładzie łatwo dało się zgadnąć jaki wykonuje zawód.

Te czasy dawno minęły. Dziś może się okazać, że taka pani to np. kandydatka na posła do Sejmu RP.

Dlaczego KO/PO zdecydowało się na ten ruch? Czy zachęciła ich do tego popularność pato-streamerów takich jak Marta Linkiewicz, Godlewskie czy Sexmasterka? Sądzą, że w ten sposób zdobędą głosy młodzieży?

Młodzież ostatnimi czasy zjawiska takie jak Jachira określa mianem „żenuncji” albo „cringe’u”.

Kiedyś posłem RP był taki zmiennopartyjny osobnik jak Janusz Palikot – on też wymachiwał dziwnymi przedmiotami i urządzał żenujące happeningi.

Jako milioner mógł sobie jednak pozwolić na pewno dozę ekscentryzmu. W przypadku osób takich jak Jachira to już nie jest jedynie ekscentryzm, a przypadłość, którą być może powinien zająć się jakiś specjalista.

Jachira startuje, jakże by inaczej, z tęczowej Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Poniżej „The best” od Klaudii Jachiry (nie zwracamy za okulistę):

Kiedy dotarła do mnie informacja, że Klaudia Jachira startuje z list koalicji, to przyznam, że miałam mieszane uczucia. Ale teraz, kiedy widzę ile czasu poświęca jej tvp, a Tarczyński chce zrobić z niej hejterkę, to myślę, że może to dobry pomysł. Musieli uznać ją za zagrożenie. pic.twitter.com/qQFaECyWm3

— Azazello Prawdziwa Polka 🇵🇱🦅🌈🇮🇱 (@aldehyd10) August 24, 2019