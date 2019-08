Socjalistyczne szaleństwo sojuszu postkomuny z LGBT: „Lewica wprowadzi darmowe ubezpieczenia od suszy i uratuje planetę przed końcem świata”

– Lewica chce wprowadzenia realnie funkcjonujących, powszechnych ubezpieczeń od suszy oraz zasady, że dla małych i średnich gospodarstw rolnych, koszt ubezpieczenia plonów od suszy będzie w całości pokrywany przez państwo – opowiadał w środę lider partii „Lewica Razem” Adrian Zandberg.

Na konferencji liderów lewicowej listy KW SLD czyli sojuszu postkomunistów, neokomunistów i marksistów kulturowych, Adrian Zandberg mówił o „potrzebie podjęcia działań, które pozwolą poradzić sobie ze skutkami suszy”.

– Dziś to, co wszyscy widzimy w sklepach, czyli w szalony sposób rosnące ceny żywności, to jest w dużym stopniu efekt suszy – powiedział.

– Lewica chce wprowadzenia realnie funkcjonujących, powszechnych ubezpieczeń od suszy, chcemy wprowadzenia zasady, że dla małych i średnich gospodarstw rolnych, koszt ubezpieczenia plonów od suszy będzie w całości pokrywany przez państwo – powiedział lider „Lewicy Razem”.

Zandberg uważa również, że jego stronnictwo jest w stanie nie tylko wyczarować pieniądze na darmowe ubezpieczenia ale również uratować planetę przed zagładą. – Jako jedyni mamy pakiet klimatyczny, pakiet działań, które pozwolą na to, żeby obniżyć emisję dwutlenku węgla i zachować się odpowiedzialnie, w odpowiedzialny sposób gospodarować, aby nie niszczyć naszej planety – powiedział.

– W przyszłym roku lewica chce (w przypadku wygrania wyborów) zainwestować 6 mld zł w czyste źródła energii, ale także w modernizację sieci przesyłowych oraz w ocieplanie budynków – powiedział polityk.

Anna Tarczyńska z Wiosny, która na warszawskiej liście lewicy jest „trójką”, przekonywała że potrzeba jest polityków, którzy zajęliby się problemem zmian klimatycznych. – Tylko lewica w sposób odważny mówi, że kończymy z dominacją węgla. Za 15 lat obiecujemy, że energia elektryczna będzie przede wszystkim opierała się na odnawialnych źródłach, a ja – jako polityczka – obiecuję, że nie cofnę się nawet o krok w walce o zdrowie i przyszłość naszych dzieci – zadeklarowała „polityczka”, czym na pewno zaskarbiła sobie sympatię górników na Śląsku.

Źródło: PAP/nczas