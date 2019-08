SONDAŻ. Mimo afer na czele wciąż PiS, a potem długo nic. KONFEDERACJA balansuje na granicy progu wyborczego

Ponad 40 proc. Polaków chce oddać swój głos na PiS – wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Jak poinformował w środę portal, partia Jarosława Kaczyńskiego ma sporą przewagę nad Koalicją Obywatelską – na formację pod przywództwem Grzegorza Schetyny zagłosować chce blisko 27 proc. badanych. Konfederacja na granicy progu wyborczego.

Jak podaje Onet, „gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to zdecydowanym zwycięzcą byłoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 41,5 proc. głosów”. „Drugie miejsce należałoby do Koalicji Obywatelskiej, która zanotowała poparcie 26,6 proc. respondentów. Podium zamyka Lewica – SLD, Wiosna, Razem. Zagłosowałoby na nią 12,2 proc. badanych” – czytamy.

Według sondażu, którego wyniki przytacza portal, „w Sejmie znaleźliby się także przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicja Polska (PSL + Kukiz’15) z 7,2 proc. głosów”. „Pod 5 proc. progiem wyborczym w sondażu IBRiS znalazła się KONFEDERACJA zdobywając poparcie 4,7 proc. respondentów. Aż 7,8 proc. osób odpowiedziało, że nie wie lub trudno im powiedzieć na kogo oddaliby głos” – napisano.

Jak dodano w artykule, „IBRiS zapytał także o to, ile osób wzięłoby udział w wyborach”. „Okazuje się, że 41,1 proc. osób zdecydowanie poszłoby zagłosować. „Raczej tak” odpowiedziało 12,1 proc. badanych. Razem to 53,3 proc. respondentów. 14 proc. osób odpowiedziało, że „raczej nie”, a aż 31,9 proc. zadeklarowało, że „zdecydowanie nie” weźmie udziału w wyborach. Grupa 0,8 proc. badanych wciąż nie wie, czy poszłaby zagłosować” – poinformowano.

Ogólnopolskie badanie zostało wykonane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Onetu 26 sierpnia 2019 roku. Próba wynosiła 1100 osób. Sondaż zrealizowano przy pomocy metody wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).

Wyniki ostatnich sondaży wskazują, że KONFEDERACJA mimo medialnego zablokowania ma duże szanse na znalezienie się w parlamencie. KW Konfederacja Wolność i Niepodległość jest już blisko ukończenia zbiórki podpisów. Te z „górką” udało się zebrać już w siedemnastu okręgach, a w kolejnych kilkunastu są one zebrane na „styk”. Jednak by zarejestrować listę ogólnopolską potrzebne jest zebranie podpisów z zapasem w 21 okręgach. Dlatego przypominamy apel Konrad Berkowicza zachęcający do wpisywania się na listy poparcia i przyłączania się do akcji zbierania podpisów.

Konrad Berkowicz apeluje o pomoc w zbiórce podpisów

Konrad Berkowicz tłumaczy krok po kroku w jaki sposób można przekazać poparcie dla kandydatów Konfederacji. Najprościej zrobić to pobierając formularz do zbiórki podpisów ze strony https://konfederacja.net/.

Następnie należy wydrukować kartę na podpisy, podać wszystkie wymagane dane i złożyć swój podpis. Najlepiej zebrać także podpisy wśród rodziny i znajomych.

Wypełnioną kartę na podpisy można przesłać pocztą lub skontaktować się z koordynatorem KW Konfederacja Wolność i Niepodległość w swoim okręgu. Szczegółowe dane są podane na stronie.

Konrad Berkowicz zachęca także do włączenia się w akcję zbierania podpisów.

Sprawa jest o tyle istotna, że przy okazji tych wyborów czas jaki ustawodawca dał na zebranie podpisów jest wyjątkowo krótki i wynosi zaledwie 22 dni. Termin złożenia list upływa 3 września.

Źródło: PAP/nczas