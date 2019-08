W Marrakeszu zniszczono pomnik holocaustu wystawiony tam w celach pedagogicznych przez… Niemców

W Maroku zdemontowano pomnik holocaustu wybudowany przez niemieckie stowarzyszenie. Decyzję o wyburzeniu wydały lokalne władze, które twierdzą, że nigdy nie wydawały zgody na taką konstrukcję.

Sprawa natychmiast przybrała wymiar międzynarodowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Maroka potwierdziło, że ​​pomnik został zbudowany w dzielnicy Aït Faska w Marakeszu, ale bez wiedzy władz centralnych i lokalnych.

Projekt został zainicjowany i sfinansowany w 2018 r. przez niemieckie stowarzyszenie PixelHELPER. Miał na celu „pokazanie grozy Holokaustu”.

Miejsce Pamięci Holokaustu w kraju, w którym niekoniecznie lubi się Żydów, wywołało liczne krytyki. W dodatku uznano, że instalacja nie jest oparta o żadne pozwolenia i została postawiona prawem Kaduka.

@PixelHELPER said that all the installations and artworks that had so far been built “were deliberately destroyed by bulldozers.” #Morocco #Holocaust @Jerusalem_Post https://t.co/KHJHZRJ4ck

— Ilanit Chernick (@LanC_02) August 27, 2019